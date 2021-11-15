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10:09 15.11.2021

Президентская программа высадки 1 млрд деревьев в Украине выполнена на 4,16%

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Президентская программа высадки 1 млрд деревьев в Украине выполнена на 4,16%

Указ президента Владимира Зеленского о высадке 1 млрд деревьев в течение трех лет с начала его реализации в июне этого года по состоянию на 15 ноября выполнен на 4,16%, в целом высажено 35,38 млн деревьев (+6,27 млн за минувшую неделю) на общей площади 8,35 тыс. га.

Соответствующая информация размещена на сайте государственной программы "Зеленая страна".

Уточняется, что из регионами-лидерами по залеснению являются Житомирская область, где высажено 13,59 млн деревьев, а также Волынская (3,95 млн), Киевская (2,93 млн), Львовская (2,45 млн), Черниговская (2,36 млн) и Ривненская (2,22 млн) области.

Меньше всего деревьев высажено в Одесской и Херсонской областях – 60 тыс. и 75,6 тыс. деревьев соответственно.

Как сообщалось, Зеленский в июне 2021 года подписал указ о реализации в Украине проекта "Зеленая страна" для увеличения количества лесов в Украине. Цель проекта за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн га. Планируется также в ближайшие три года высадить в Украине 1 млрд деревьев.

По данным главы Государственного агентства лесных ресурсов Юрия Болоховца, высадка 1 млрд деревьев необходима для минимизации последствий глобального изменения климата, создания защитных полос из деревьев для защиты от пылевых бурь, а также увеличения показателя лесистости страны с нынешних 15,9% до минимально необходимых 20%.

Теги: #деревья #зеленая_страна
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