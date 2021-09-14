Green Deal

12:30 14.09.2021

Президентская программа по высадке 1 млрд деревьев будет выполнена, ее реализуют на 170 тыс. га – глава Гослесагентства

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Президентская программа по высадке 1 млрд деревьев будет выполнена, ее реализуют на 170 тыс. га – глава Гослесагентства

Указ президента Владимира Зеленского о высадке 1 млрд деревьев в течение трех лет будет выполнен, его реализуют на 170 тыс. га, общая стоимость проекта составляет около 2 млрд грн, сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Юрий Болоховец в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Для высадки 1 млрд деревьев нужно примерно 170 тыс. гектаров. Мы уже изыскали до 100 тыс. га собственных территорий, требующих облесения - это пожарища, территории, где леса были уничтожены в результате различных факторов. Еще примерно до 70 тыс. га - это земли местных властей", - сказал глава ведомства в интервью.

Он уточнил, что Гослесагентство предложило территориальным громадам, земельные участки которых оказались в зоне реализации президентской программы "Зеленая страна", либо высадить лес на его территории, либо передать ведомству данные участки под облесение. По данным Болоховца, на сегодняшний день уже более 20 тыс. га находятся в стадии передачи от общин к предприятиям Гослесагентства.

"Второй вопрос - финансирование. Нам нужно 2 млрд грн на три года. Абсолютно уверен, что лесная отрасль за счет детенизации и более эффективной работы способна сама заработать эти деньги. И мы это сделаем", - подчеркнул глава ведомства.

Болоховец отметил, что высадка 1 млрд деревьев необходима для минимизации последствий глобального изменения климата, создания защитных полос из деревьев для защиты от пылевых бурь, а также увеличение показателя лесистости страны с нынешних 15,9% до минимально необходимых 20%.

Глава Гослесагентства также отметил рост заготовки семенного материала для воспроизводства леса в несколько раз. Его ведомство также создает инфраструктуру для масштабного высева и строит рассадники для выращивания качественного посадочного материала.

"В этом году мы уже существенно увеличили высадку по сравнению с предыдущими годами. В следующем году как минимум в два раза увеличим высадку. Абсолютно убежден, что задачу президента мы выполним", - подытожил Болоховец.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в июне 2021 года подписал указ о реализации в Украине проекта "Зеленая страна" для увеличения количества лесов в Украине. Цель проекта за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн га. Планируется также в ближайшие три года высадить в Украине 1 млрд деревьев.

Теги: #деревья #болоховец #гослесагентство
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