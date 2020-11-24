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19:55 24.11.2020

Возле границы с РФ задержан грузовик с 800 нелегально срубленными молодыми соснами

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Возле границы с РФ задержан грузовик с 800 нелегально срубленными молодыми соснами

Грузовой автомобиль с 800 нелегально вырубленными новогодними деревьями был задержан во вторник на участке отдела пограничной службы "Горный" Черниговского отряда в Черниговской области, сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничный наряд в нескольких километрах от границы остановил автомобиль "Рено" для проверки законности пребывания в пределах контролируемого пограничного района. За рулем грузовика украинской регистрации был житель приграничья. За лобовым стеклом кабины транспортного средства красовались сине-желтые флажки, а на двери виднелись полосы российского триколора. Водитель грузовика сообщил правоохранителям, что перевозит лесопродукцию, но никаких разрешительных документов для проверки предоставить не смог. При осмотре транспортного средства оказалось, что закрытый прицеп заполнен соснами. Всего там находилось 800 молодых хвойных деревьев без необходимых маркировок", - говорится в сообщении.

Сосны изъяты представителям Национальной полиции, решается вопрос о начале уголовного производства по ст.246 "Незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса" Уголовного кодекса Украины.

"Стоит заметить, что нелегальные махинации с новогодними деревьями этого года зафиксированы довольно рано - за неделю до начала календарной зимы", - отметили в Госпогранслужбе.

 

Теги: #деревья #рф #контрабанда
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