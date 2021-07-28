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11:36 28.07.2021

"Киевзеленбуд" разработал проект правил ухода за кронами деревьев

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"Киевзеленбуд" разработал проект правил ухода за кронами деревьев

Коммунальное предприятие "Киевзеленбуд" разработало проект обновленных правил ухода за кронами деревьев и приглашает общественность к их обсуждению, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Проект правил учитывает видовой состав деревьев, степени их обрезания, сроки. Это не просто теория, а наглядная инструкция. Правила должны быть едиными для всех. Пока этот документ имеет рекомендательный характер, но я надеюсь, что вскоре он станет полноценным нормативным документом, обязательным для каждого отвечающего за деревья", – цитируется в сообщении генеральный директор КП "Киевзеленбуд" Алексей Король.

Документ содержит как иллюстрированные рекомендации по уходу за деревьями, так и юридические детали – понятия, термины, порядок ведения работ, ответственность за невыполнение правил.

Проект правил также предусматривает введение документации по результатам обследования деревьев балансодержателем.

Предложения и замечания к проекту правил "Киевзеленбуд" принимает до 19 августа 2021 года на почту info@kyivzelenbud.com.

Ознакомиться с проектом можно по ссылке.

 

 

Теги: #недвижимость #киевзеленбуд #деревья
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