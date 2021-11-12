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19:03 12.11.2021

Стефанчук подписал распоряжение о пропуске в здания парламента по "ковидному сертификату"

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Стефанчук подписал распоряжение о пропуске в здания парламента по "ковидному сертификату"

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о пропуске в здания парламента народных депутатов и других посетителей по "ковидному сертификату", сообщает сайт парламента в пятницу.

Как сообщалось, Верховная Рада в начале ноября приняла постановление №6154 о дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни, согласно которому во время действия карантина в административные здания парламента народные депутаты, работников аппарата Рады, помощники-консультанты нардепов, представители СМИ и другие посетители могут войти только при наличии у них сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата ПЦР (или антиген-теста на COVID-19), или справки о выздоровлении лица от коронавирусной болезни не более чем за полгода до ее предъявления.

Теги: #пропуск #спикер #распоряжение
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