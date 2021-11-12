События

13:25 12.11.2021

Российские десантники направлены в Беларусь на учения

1 мин читать
Российские десантники направлены в Беларусь на учения

Россия направила в Беларусь подразделение десантников для проведения учений, сообщили в Минобороны РФ.

"12 ноября в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-десантных войск подразделение российских десантников выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Республики Беларусь", - сообщило военное ведомство в пятницу.

Там сообщили, что подразделение примет участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил.

"Для обеспечения десантирования задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации, в настоящее время совершают полёт в воздушном пространстве Республики Беларусь", - сообщили военные.

Там отметили, что после десантирования и отработки совместно с подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь учебно-боевых задач российские десантники вернутся в пункт постоянной дислокации на территории Российской Федерации.

Полеты российских самолетов, а также отправка на учения в Беларусь российских десантников проходят на фоне обострения ситуация на границе Польши и Беларуси. К границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока.

Теги: #рф #десант #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:59 12.11.2021
Самолеты из Ирака больше не будут летать в Белорусь - Еврокомиссия

Самолеты из Ирака больше не будут летать в Белорусь - Еврокомиссия

13:27 12.11.2021
Украина укрепила границу с Беларусью, минимизирует энергетические риски - Кулеба

Украина укрепила границу с Беларусью, минимизирует энергетические риски - Кулеба

12:14 12.11.2021
В Турции запретили гражданам Ирака, Сирии и Йемена летать в Беларусь - управление авиации

В Турции запретили гражданам Ирака, Сирии и Йемена летать в Беларусь - управление авиации

12:08 12.11.2021
В Кремле называют безосновательными предположения о планах вторжения РФ в Украину

В Кремле называют безосновательными предположения о планах вторжения РФ в Украину

10:40 12.11.2021
Беларусь запустила полный цикл производства вакцины "Спутник V"

Беларусь запустила полный цикл производства вакцины "Спутник V"

10:39 12.11.2021
Миграционный скандал на границе Беларуси и Польши стал проблемой для Украины – Гройсман

Миграционный скандал на границе Беларуси и Польши стал проблемой для Украины – Гройсман

02:33 12.11.2021
Страны ЕС и США в Совбезе ООН готовы обсудить меры в отношении Беларуси в связи с ситуацией с нелегалами

Страны ЕС и США в Совбезе ООН готовы обсудить меры в отношении Беларуси в связи с ситуацией с нелегалами

19:36 11.11.2021
Меркель сказала Путину, что власти Беларуси используют мигрантов как "гибридное оружие" против ЕС

Меркель сказала Путину, что власти Беларуси используют мигрантов как "гибридное оружие" против ЕС

16:49 11.11.2021
Монастырский проверил охрану границы Украины с Беларусью

Монастырский проверил охрану границы Украины с Беларусью

16:13 11.11.2021
Россия второй день подряд направляет бомбардировщики Ту-160 в Беларусь

Россия второй день подряд направляет бомбардировщики Ту-160 в Беларусь

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Главы МИД стран ЕС 15 ноября обсудят перемещение войск РФ близ Украины

Украина укрепила границу с Беларусью, минимизирует энергетические риски - Кулеба

Полиция еще не установила, при каких обстоятельствах наркотики попали в организм нардепа Полякова – начальник главка Киева

В Турции запретили гражданам Ирака, Сирии и Йемена летать в Беларусь - управление авиации

В оккупированном Крыму незаконно арестовали на 12 суток адвоката украинских политзаключенных

ПОСЛЕДНЕЕ

Главы МИД стран ЕС 15 ноября обсудят перемещение войск РФ близ Украины

СБУ не допустила в украинское воздушное пространство самолет подозреваемого в госизмене нардепа, направлявшегося из Европы в РФ

Полиция еще не установила, при каких обстоятельствах наркотики попали в организм нардепа Полякова – начальник главка Киева

Франция и Словакия оставили возможность въезда для вакцинированных граждан Украины – Кулеба

Начальник полиции Киева: вал преступлений с угоном автомобилей удалось сбить

Выборочные проверки карантинных ограничений эффективны, конфликтов нет – начальник полиции Киева

Кулеба встретится со Столтенбергом в Брюсселе 15 ноября

Вмешательство Саакашвили во внутренние дела Грузии неприемлемо - Гарибашвили по телефону Зеленскому

СБУ за сутки разоблачила масштабные схемы фальсификации Covid-документов в трех областях Украины

СБУ задержала экс-руководительницу "отдела кадров" группировки "Оплот"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА