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08:41 12.11.2021

Завод "Укроборонпрома" примет участие в создании отечественных боевых роботов

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Завод "Укроборонпрома" примет участие в создании отечественных боевых роботов

ОАО "Меридиан" им. Королева, входящий в состав Государственного концерна "Укроборонпром" примет участие в создании отечественных боевых роботов, сообщила пресс-служба "Укрборонпрома".

"ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева, входящий в состав концерна, ООО "Инновационный холдинг Sikorsky Challenge" и команда разработчиков проекта "Мобильные боевые работы", подписали договор о сотрудничестве. Это стало первым шагом по реализации пяти инновационных отечественных идей для оборонной сферы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проекты были отобраны среди финалистов конкурса стартапов Sikorsky Challenge-2021, созданных украинскими учеными и изобретателями. Эти разработки прошли предварительный отбор, в ходе которого специалисты оценивали их инновационность, технологическую завершенность, возможность развертывания производства на мощностях завода и т.д.

Первым планируют реализовать проект "Мобильные боевые работы" – это безэкипажные компактные наземные машины, предназначенные для выполнения логистических, разведывательных и боевых задач, в частности огневой поддержки и разминирования.

Как сообщается, холдинг Sikorsky Challenge обеспечит маркетинговое сопровождение, а завод Укроборонпрома – серийное производство.

Другие четыре проекта, реализацию которых планируют начать впоследствии, касаются противодействия враждебным БПЛА, разминированию территорий с помощью дронов, сетевых технологий интеллектуального видеомониторинга воздушного пространства в видимом и инфракрасном диапазонах частот и высокоточного наведения средств поражения воздушных объектов, а также создание экономичного электродвигателя.

 

Теги: #укроборонпром #роботы #боевые
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