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20:57 11.11.2021

Во Львовской области с 22 ноября вводят ограничения на проезд на внутриобластных маршрутах

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Во Львовской области с 22 ноября вводят ограничения на проезд на внутриобластных маршрутах

Львовская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о введении новых ограничений на перевозки пассажиров на внутриобластных маршрутах с 22 ноября, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Согласно данным пресс-службы, пассажиры на автомобильном и железнодорожном транспорте смогут перемещаться внутри области только при наличии сертификата вакцинации, негативного ПЦР-теста, международного сертификата о получении первой дозы вакцины (желтый сертификат) или второй дозой (зеленый сертификат) или же свидетельства о том, что человек переболел коронавирусом.

Эти ограничения не распространяются на лиц, не достигших 18 лет, а также на перевозки в легковых автомобилях, служебном транспорте предприятий и учреждений в границах мест для сидения и только по маршруту, о котором проинформирована полиция.

"В области наблюдаем сложную эпидситуацию, которая в ближайшее время не улучшится. Увеличивается показатель госпитализации больных коронавирусом, занято уже более 60% койкомест в больницах. Львовская область нуждается в новых карантинных ограничениях в связи с этими негативными показателями", - цитируют в сообщении слова руководительницы Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Натальи Тимко.

Теги: #транспорт #ограничения #львовская_область
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