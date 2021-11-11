Торговые центры призывают власти содействовать организации пунктов массовой вакцинации в ТЦ

Украинский совет торговых центров (УСТЦ), Ассоциация ритейлеров Украины и сеть ТЦ "Эпицентр" призывают местные власти содействовать организации пунктов массовой вакцинации на базе торговых центров, а также разрешить посещение ТЦ в "красной" зоне людям с одной дозой вакцины от COVID-19.

"Мы просим органы местной власти проанализировать работающие пункты массовой вакцинации, и перенести в торговые центры те, которые неэффективны, неудобно расположены либо принимают малое количество готовых вакцинироваться людей. Мы готовы предоставить свои площади под дополнительные пункты вакцинации. Это позволит ускорить вакцинацию в Украине", – сказала руководитель GR-направления Ассоциации ритейлеров Украины Наталья Петривская в ходе пресс-конференции "Первые результаты работы ритейла и ТРЦ во время карантина" в Киеве в среду.

По данным УСТЦ, в Украине работает 93 пункта массовой вакцинации на базе ТЦ, в которых сделано более 1 млн прививок от COVID-19. В крупных торговых центрах может вакцинироваться до 1 тыс. человек в день, при этом 20-30% привитых людей – случайные посетители, которые не планировали вакцинироваться заранее. В то же время в совете отмечают, что открытие пунктов вакцинации в ТЦ сопряжено с рядом трудностей, в том числе нехваткой медицинского персонала.

"На наш взгляд, центры вакцинации в ТЦ – наиболее эффективные на сегодня по сравнению с центрами вакцинации в больницах, на вокзалах. Мы считаем, что приоритет в открытии и сопровождении, поддержки центров вакцинации надо сместить в сторону ТЦ – предоставить больше персонала, обеспечивать в нужном количестве вакциной, так как здесь может пройти вакцинацию гораздо больше людей", – сказал глава правления УСТЦ Максим Гаврюшин.

С таким предложением согласен заместитель генерального директора, директор по розничной торговле "Эпицентр К" Владимир Гончаров. По его словам, с середины августа в сети открыто 50 пунктов массовой вакцинации, где реализовано более 500 тыс. прививок. При этом в Киеве и Краматорске открыто по два пункта, тогда как в Чернигове и Днепре не открыто ни одного пункта из-за нехватки медперсонала. "Открытие двух пунктов вакцинации в одном ТЦ помогает разделить две очереди по записи и без предварительной записи. Ми в состоянии обеспечить по два таких центра вакцинации в каждом "Эпицентре" и обращаемся к органам власти с просьбой выделить медицинских работников для их открытия. Таким образом вакцинация будет происходить быстрее и масштабнее. Ведь пункты в ТЦ с большим трафиком посетителей демонстрируют чрезвычайно высокую динамику прививок", – сообщил Гончаров.

По словам генерального директора компании Arricano Анны Чуботиной, в пункте массовой вакцинации в торговом центре девелопера в Запорожье с июня реализовано 50 тыс. доз вакцины, что составляет почти 10% всех вакцинаций в Запорожской области.

"Практика показала, такие пункты действительно эффективны. Нашим посетителям так удобнее, комфортнее, понятнее. Они могут записаться на вакцинацию в свободное время и совместить это с приятными и полезными задачами. К тому же вакцинация проходит в пространствах, которым люди доверяют, а доверие к процессу это главное", – отметила Чуботина.

Гаврюшин также прокомментировал результаты работы ТЦ в "красных зонах", где действуют наиболее строгие карантинные ограничения.

"Те ТЦ, которые уже проработали в "красной" зоне две-три недели, конечно, показывают большое снижение посещаемости – 30-50% и более в разных регионах. В целом по товарообороту наших арендаторов мы видим, что снижение еще больше. Предполагаем, что в ноябре товарооборот упадет на 60-70% по сравнению с периодом до введения "красной" зоны. Это существенно ударит по бизнесу и уплачиваемым налогам", - считает он.

В то же время более 80% работников ритейла уже привиты одной дозой вакцины, тогда как 90% – вакцинированы полностью, отметил Гаврюшин. При этом уровень вакцинации сотрудников ТЦ, как правило, еще выше.

"Учитывая низкий процент вакцинации среди населения, мы просим в "красной" зоне разрешить посещение ТЦ людям, которые имеют одну дозу вакцины. Это позволит, во-первых, работать бизнесу, а во-вторых, стимулировать людей вакцинироваться, чтобы посещать важные для них места", – сказала Петривская.

"Отрасль девелопмента и ритейла с прошлого года трансформировалась в социально-ориентированную отрасль. Мы не только поддерживаем, но и выступаем с важными для общества инициативами. При этом наша отрасль больше всех страдает от ограничений и запретов, несет колоссальные убытки. Мы призываем власти перед введением ограничений консультироваться с представителями отрасли, чтобы вводить меры, которые, с одной стороны позволят обеспечить безопасность граждан и контроль за соблюдением требований, а с другой - позволят отрасли эффективно работать", – резюмировала Чуботина.