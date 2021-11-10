Зеленский о перемещениях российских войск на границе: Психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует

Президент Украины Владимир Зеленский назвал перемещение российских войск вдоль украинских границ и увеличение их концентрации психологическим давлением на Украину и заявил, что украинская армия готова дать отпор любой внешней силе.

"Недавно появилась информация о возможном обострении "болезни" - наши западные партнеры предоставили данные об активном перемещении российских войск вдоль украинских границ и повышении их концентрации. Прежде всего, мы благодарны нашим партнерам за информацию. Надеюсь, теперь весь мир видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тысяч военных на нашей границе", - сказал Зеленский в видеобращении, распространенном в среду.

При этом, он отметил, что обстрелы и взрывы, скопления и перемещения войск происходят на фронте 8-й год подряд.

"Психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует. Наши спецслужбы, наша разведка владеют полной информацией. Наша армия готова дать отпор любому, когда-либо и где угодно", - резюмировал президент.