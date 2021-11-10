В Великобритании вновь зафиксировали около 40 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В Великобритании в среду выявили 39,3 тыс. заражений коронавирусом COVID-19 за последние 24 часа после краткосрочного периода снижения, сообщает Sky News.

Также за последние 24 часа в стране зафиксировали 214 смертей от заболевания - на 48 меньше, чем за предыдущие сутки.

Накануне в Британии сообщали о 33 тыс. новых выявленных случаях заражения за сутки, а на прошлой неделе - о 44 тыс. за день.

За весь период пандемии в Великобритании было выявлено около 9,4 млн случаев заражения коронавирусом и более 142 тыс. смертей от заболевания.