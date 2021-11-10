События

19:36 10.11.2021

В Великобритании вновь зафиксировали около 40 тыс. случаев COVID-19 за сутки

1 мин читать
В Великобритании вновь зафиксировали около 40 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В Великобритании в среду выявили 39,3 тыс. заражений коронавирусом COVID-19 за последние 24 часа после краткосрочного периода снижения, сообщает Sky News.

Также за последние 24 часа в стране зафиксировали 214 смертей от заболевания - на 48 меньше, чем за предыдущие сутки.

Накануне в Британии сообщали о 33 тыс. новых выявленных случаях заражения за сутки, а на прошлой неделе - о 44 тыс. за день.

За весь период пандемии в Великобритании было выявлено около 9,4 млн случаев заражения коронавирусом и более 142 тыс. смертей от заболевания.

Теги: #коронавирус #ситуация #британия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:17 10.11.2021
В Украине за сутки зафиксировано 23 283 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 16 277 человек, 816 умерло – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 23 283 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 16 277 человек, 816 умерло – Минздрав

08:15 10.11.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 250,8 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 250,8 млн

07:51 10.11.2021
В Минске обвинили поляков в применении силы при вытеснении мигрантов со своей территории

В Минске обвинили поляков в применении силы при вытеснении мигрантов со своей территории

06:58 10.11.2021
Pfizer и BioNTech запросили разрешение американского медрегулятора применять бустерную дозу вакцины против COVID-19 для граждан США старше 18 лет

Pfizer и BioNTech запросили разрешение американского медрегулятора применять бустерную дозу вакцины против COVID-19 для граждан США старше 18 лет

21:15 09.11.2021
Конституционный совет Франции продлил срок применения "санитарных пропусков" до лета 2022 года

Конституционный совет Франции продлил срок применения "санитарных пропусков" до лета 2022 года

20:54 09.11.2021
В Канаде одобрили бустерную дозу вакцины Pfizer от COVID-19 для людей старше 18 лет

В Канаде одобрили бустерную дозу вакцины Pfizer от COVID-19 для людей старше 18 лет

20:09 09.11.2021
Гройсман: Мотивировать к прививке против коронавируса нужно даже тех, кто купил поддельный сертификат

Гройсман: Мотивировать к прививке против коронавируса нужно даже тех, кто купил поддельный сертификат

14:25 09.11.2021
В Черкасской области "красную" зону по COVID-19 введут 12 ноября – Госкомиссия

В Черкасской области "красную" зону по COVID-19 введут 12 ноября – Госкомиссия

13:26 09.11.2021
Глава Нацполиции: вскоре будут разработаны нормы освобождения от уголовной ответственности за покупку поддельного сертификата

Глава Нацполиции: вскоре будут разработаны нормы освобождения от уголовной ответственности за покупку поддельного сертификата

12:49 09.11.2021
Стабилизации заболеваемости COVID-19 в Украине наблюдается вторую неделю, однако риск восстановления обострения остается - KSE

Стабилизации заболеваемости COVID-19 в Украине наблюдается вторую неделю, однако риск восстановления обострения остается - KSE

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ОРЛО объявили о готовности к открытию КПВВ "Станица Луганская" 11 ноября

США предупредили Россию о возможных последствиях из-за концентрации российских войск на границе с Украиной - госдеп

Украина намерена удвоить количество пограничников на границе с Беларусью – Монастырский

Украина готова принять соответствующие решения в ответ на энергетический терроризм России – Данилов

Признание Беларусью Крыма территорией РФ приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений, заявляет Киев

ПОСЛЕДНЕЕ

В ОРЛО объявили о готовности к открытию КПВВ "Станица Луганская" 11 ноября

ЕС и США изучат вопрос о санкциях против авиакомпаний, которые перевозят мигрантов в Беларусь - глава ЕК

В Харькове правоохранители искали взрывчатку в четырех школах с одинаковым номером и нигде не нашли

Боррель без иллюзий смотрит на контакты с Минском по событиям на белорусско-польской границе

Около 900 тыс. детей до 11 лет в США получили за неделю вакцину от COVID-19 - СМИ

США предупредили Россию о возможных последствиях из-за концентрации российских войск на границе с Украиной - госдеп

Новые списки криминальных авторитетов и "воров в законе" могут быть рассмотрены в СНБО в ближайшее время – Монастырский

Байден и фон дер Ляйен обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

США объявят о санкциях в отношении Беларуси в декабре - глава Еврокомиссии

В Украине возбуждено 253 уголовных дел в отношении "воров в законе" – Монастырский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА