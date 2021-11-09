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15:05 09.11.2021

Посол Грузии отозвал предложение о встрече с Денисовой из-за "политического контекста" заявления МИД Украины

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Посол Грузии отозвал предложение о встрече с Денисовой из-за "политического контекста" заявления МИД Украины

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что посол Республики Грузия в Украине Георгий Закарашвили отозвал свое предложение в проведении встречи с ней из-за "политического контекста заявления МИД Украины" касательно Михеила Саакашвили и необходимости дальнейших консультаций с МИД Грузии.

"Во время встречи хотела получить объяснения о нарушениях права на жизнь и медицинскую помощь и процессуальных прав гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили, задержанного 1 октября 2021 года и помещенного в тюрьму на основании приговоров грузинских судов 2018 года и судебных производств еще по 2 делам, которые продолжаются с 2014 года", - написала Денисова в Telegram во вторник.

Она напомнила, что Саакашвили голодает уже 40 дней, а с 6 ноября отказался от приема лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов. Также консилиум врачей по результатам медицинского осмотра 8 ноября показал критическое состояние его здоровья.

"Вчерашние действия грузинских властей по принудительному переводу Михеила в пенитенциарное медицинское учреждение при учреждении исполнения наказаний №18 г.Глдани обострили ситуацию, которая сегодня угрожает его жизни и здоровью. По словам омбудсмана Грузии, из-за сопротивления помещению в заведение Михеилу Саакашвили были нанесены телесные повреждения сотрудниками Специальной пенитенциарной службы Грузии. Заключенные в учреждении № 18 применяют словесную агрессию и угрожающие возгласы в адрес Михеила, которые слышны в его камере", - рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Денисова обратила внимание на то, что действия грузинской власти и пребывание Саакашвили в таких условиях являются нарушением статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьи 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

По ее словам, медицинское учреждение при учреждении исполнения наказаний № 18 г.Глдани не соответствует рекомендациям консилиума врачей и из-за отсутствия необходимого медицинского оборудования не может обеспечить надлежащее проведение реанимационных мероприятий и лечения. Это подтверждается и омбудсманом Грузии, указала Денисова.

"Пребывание в данном медицинском учреждении не отвечает требованиям статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, поэтому требую немедленного помещения Михеила Саакашвили в больницу, которая обустроена для оказания экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций консилиума врачей", - отметила она.

Денисова также подчеркнула, что распространение грузинскими властями видеоматериалов о пребывании в тюремной камере Саакашвили без согласия является незаконным вмешательством в его личное право на частную жизнь.

"Решительно осуждаю систематические и грубые нарушения прав и свобод гражданина Украины Михеила Саакашвили должностными лицами Грузии и призываю иностранные государства и международные правозащитные организации безотлагательно отреагировать на такие действия грузинских властей и потребовать восстановить его права", - указала она.

Денисова добавила, что ожидает объяснений чрезвычайного и полномочного посла Республики Грузия в Украине Георгия Закарашвили как официального представителя Республики Грузия по поводу фактов пыток, жестокого обращения и нарушения основополагающих прав и свобод Саакашвили грузинскими властями.

 

Теги: #грузия #саакашвили #денисова #посол #омбудсмен
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