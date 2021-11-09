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00:04 09.11.2021

Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу против его воли - омбудсмен Грузии

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Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу против его воли - омбудсмен Грузии

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария в ночь на вторник встретилась в тюремной больнице Тбилиси с бывшим президентом республики Михаилом Саакашвили.

"По словам Саакашвили, его обманным путём против своей воли привезли в тюремную больницу Тбилиси, так как врачи в Руставской тюрьме сказали ему, что перевозят на госпитализацию в гражданскую клинику", - сказала журналистам Ломджария.

Она сообщила, что, когда уже на территории Глданской тюрьмы в Тбилиси Саакашвили увидел происходящее, он отказался выходить из автомашины "скорой помощи", его оттуда вывели силой.

"Саакашвили отказался от осмотра врача. В беседе со мной он не сказал о причиненных ему повреждениях, которые не видны и визуально", - сказала омбудсмен.

По ее словам, внешне Саакашвили выглядит относительно нормально.

Теги: #грузия #омбудсмен #госпитализация #саакашвили
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