Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу против его воли - омбудсмен Грузии

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария в ночь на вторник встретилась в тюремной больнице Тбилиси с бывшим президентом республики Михаилом Саакашвили.

"По словам Саакашвили, его обманным путём против своей воли привезли в тюремную больницу Тбилиси, так как врачи в Руставской тюрьме сказали ему, что перевозят на госпитализацию в гражданскую клинику", - сказала журналистам Ломджария.

Она сообщила, что, когда уже на территории Глданской тюрьмы в Тбилиси Саакашвили увидел происходящее, он отказался выходить из автомашины "скорой помощи", его оттуда вывели силой.

"Саакашвили отказался от осмотра врача. В беседе со мной он не сказал о причиненных ему повреждениях, которые не видны и визуально", - сказала омбудсмен.

По ее словам, внешне Саакашвили выглядит относительно нормально.