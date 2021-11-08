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12:16 08.11.2021

В Черновцах бешеная белка укусила двух человек, несколько улиц на карантине

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В Черновцах бешеная белка укусила двух человек, несколько улиц на карантине

В Черновцах у белки из парка имени Шевченко, которая ранее укусила двух человек, обнаружили бешенство, в связи с чем несколько улиц находятся на карантине, сообщает пресс-служба городского совета.

"У белки, которая накануне искусала двух человек, обнаружили бешенство. Из-за этого на улицу Первомайскую и переулок Топоровский накладывают карантинные ограничения. Также зоной риска есть улица Садовая и парк культуры и отдыха имени Шевченко", - сказано в сообщении.

Так, из-за карантина будет проведено обследование и прививка животных из близлежащих улиц, чтобы ликвидировать очаг бешенства, а также дезинфекция в районе отлова и передержки белки (конный двор).

"Относительно белки - животное умерло, а пострадавшие проходят курс иммунизации против бешенства, - добавили в горсовете.

Теги: #белка #бешенство
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