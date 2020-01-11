В Николаевской области мужчина заболел бешенством после укуса собаки – Минздрав

В Николаевской области зарегистрирован случай бешенства у мужчины после укуса бездомной собаки, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"11 января 2020 больного госпитализировали с диагнозом "бешенство. Манифестная форма" тяжелой формы протекания. Сейчас у больного наблюдается гидро- и аэрофобии", - говорится в сообщении Центра на странице в Фейсбуке в субботу.

Согласно данным Минздрава, 31-летнего мужчину укусила бездомная собака в августе 2019 года. Пострадавший обратился за медицинской помощью, однако от профилактических прививок отказался.

"Больной был направлен к травматологу. Несмотря на многократное упоминание медработников по телефону, на прием не явился. Наблюдение за собакой не проводилось: животное убежало", - сказано в сообщении.

Так, отмечается, что в процессе распространения вируса центральной нервной системой развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга, в случае задержки с предоставлением квалифицированной медицинской помощи смерть неизбежна.