Медицина

17:45 22.06.2021

Украина намерена до 2030г ликвидировать заболеваемость бешенством

1 мин читать
Украина намерена до 2030г ликвидировать заболеваемость бешенством

Украина намерена до 2030 года ликвидировать заболеваемость бешенством.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, такие планы заложены в программу контроля бешенства животных на 2021-2030 гг.Ю проект которой разработан Госпродпотребслужбой с участием экспертов проекта ЕС "Совершенствование законодательства, контроля и осведомленности в сфере безопасности пищевых продуктов, здоровья и благополучия животных в Украине".

Как уточняет Госпродпотребслужба, за январь-март 2021 года в Украине против бешенства были привиты 1,1 млн животных, при этом выявлено 236 случаев бешенства.

Бешенство - вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиенцефаломиелита, параличами и 100%-ной летальностью. Входит в пятерку наиболее опасных зоонозов.

В настоящее время стратегия борьбы с бешенством в Украине базируется на выполнении комплекса антирабических мероприятий, направленных на профилактику и ликвидацию бешенства среди основных резервуаров данного заболевания и включает в себя парентеральную вакцинацию домашних животных (собак, кошек), перорально вакцинацию диких плотоядных, эпизоотическом мониторинг и широкую разъяснительную кампанию среди населения.

Теги: #бешенство #украина #госпродпотребслужба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:19 22.06.2021
Госстат ухудшил оценку спада ВВП Украины в I кв.-2021 до 2,2%

Госстат ухудшил оценку спада ВВП Украины в I кв.-2021 до 2,2%

13:37 22.06.2021
Украина стала участником европейского сообщества в сфере гостеприимства HOTREC

Украина стала участником европейского сообщества в сфере гостеприимства HOTREC

10:05 22.06.2021
В Украине провели более 2 млн вакцинаций от COVID-19

В Украине провели более 2 млн вакцинаций от COVID-19

09:00 22.06.2021
Хомчак: Стремление к свободе и готовность защищать свою родину является чертой всех поколений украинцев

Хомчак: Стремление к свободе и готовность защищать свою родину является чертой всех поколений украинцев

08:39 22.06.2021
В Украине от COVID-19 за сутки вакцинированы 8 966 человек

В Украине от COVID-19 за сутки вакцинированы 8 966 человек

08:20 22.06.2021
В Украине за сутки зафиксировано 296 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 829 человек

В Украине за сутки зафиксировано 296 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 829 человек

07:56 22.06.2021
С начала суток российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям

С начала суток российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям

07:44 22.06.2021
В Черновицкой области и Днепре в результате непогоды затопило дождевыми потоками жилые частные дома и домохозяйства

В Черновицкой области и Днепре в результате непогоды затопило дождевыми потоками жилые частные дома и домохозяйства

06:47 22.06.2021
На Буковине выявлено 28 новых случаев инфицирования коронавирусом

На Буковине выявлено 28 новых случаев инфицирования коронавирусом

04:45 22.06.2021
В Николаевской области в результате ДТП погибли два человека, еще пятеро пострадали

В Николаевской области в результате ДТП погибли два человека, еще пятеро пострадали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине началась вакцинация от COVID-19 организованных коллективов

Зеленский заяивл о запуске в Украине проекта строительства больниц по евростандартам

Зеленский подписал указ о повышении минимальной заработной платы медикам

Все мединформационные системы готовы к выдаче международных сертификатов вакцинации – Ляшко

Центры массовой вакцинации на выходных заработали еще в 7 городах Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

"Фармак" планирует к концу 2021 г. развернуть программу бережливого производства Lean во всех подразделениях операционной дирекции

В Украине началась вакцинация от COVID-19 организованных коллективов

Минздрав намерен запустить кабинет пациента в "Дие" осенью

Украинцы старше 55 лет будут проходить полные медицинские обследования каждые 2 года – Зеленский

В Индии обнаружили новый вариант штамма коронавируса

Казахстан готов поставить Украине вакцину от COVID-19, в том числе в качестве гумпомощи

Повышение зарплаты медикам будет предусмотрено в госбюджете на 2022г – указ президента

Минздрав до осени намерен обеспечить базовые ковидные больницы централизованным кислородом – Ляшко

Ляшко: для 10 млн вакцинаций от COVID-19 к концу лета нужно проводить по 119 тыс. вакцинаций в день

Правительство Швейцарии инвестировало 15 млн грн в развитие симуляционного обучения в медуниверситетах Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА