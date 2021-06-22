Украина намерена до 2030г ликвидировать заболеваемость бешенством

Украина намерена до 2030 года ликвидировать заболеваемость бешенством.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, такие планы заложены в программу контроля бешенства животных на 2021-2030 гг.Ю проект которой разработан Госпродпотребслужбой с участием экспертов проекта ЕС "Совершенствование законодательства, контроля и осведомленности в сфере безопасности пищевых продуктов, здоровья и благополучия животных в Украине".

Как уточняет Госпродпотребслужба, за январь-март 2021 года в Украине против бешенства были привиты 1,1 млн животных, при этом выявлено 236 случаев бешенства.

Бешенство - вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиенцефаломиелита, параличами и 100%-ной летальностью. Входит в пятерку наиболее опасных зоонозов.

В настоящее время стратегия борьбы с бешенством в Украине базируется на выполнении комплекса антирабических мероприятий, направленных на профилактику и ликвидацию бешенства среди основных резервуаров данного заболевания и включает в себя парентеральную вакцинацию домашних животных (собак, кошек), перорально вакцинацию диких плотоядных, эпизоотическом мониторинг и широкую разъяснительную кампанию среди населения.