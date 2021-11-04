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13:04 04.11.2021

Главы тергромад смогут общаться с руководителями полиции и ГСЧС в специальных чатах – глава МВД

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Главы тергромад смогут общаться с руководителями полиции и ГСЧС в специальных чатах – глава МВД

Министерство внутренних дел Украины вводит систему коммуникационных чатов руководителей полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с главами объединенных территориальных громад для эффективного взаимодействия на местном уровне, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Главное – коммуникация между центральной властью и территориальной громадой. Для этого по завершению форума будут созданы соответствующие коммуникационные чаты, в которых будут присутствовать все главы объединенных территориальных громад, руководители Национальной полиции на местах и руководители ГСЧС", - сказал министр, выступая в четверг на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасная громада".

Он подчеркнул, что также в чатах будут присутствовать мониторинговые представители аппарата МВД.

"Они будут видеть, на что именно жалуются руководители громад и как реагируют местные органы власти – полиция, спасатели – на замечания, высказанные руководителями громад", - уточнил Монастырский.

Он выразил убеждение в том, что такая коммуникация станет "эффективным механизмом обратной связи, которого раньше не было".

Теги: #тергромады #гсчс #чат #мвд
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