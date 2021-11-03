События

19:09 03.11.2021

Кабмин упростил порядок получения пособия по беременности и родам через "Дию"

1 мин читать
Кабмин упростил порядок получения пособия по беременности и родам через "Дию"

Кабинет министров Украины упростил порядок получения пособия по беременности и родам через портал "Дия".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Правительство приняло решение об упрощении порядка получения пособия по беременности и родам женщинами, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования. Внесенные изменения в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми повысят доступность услуг для неработающих женщин, студенток, женщин, зарегистрированных в центре занятости, женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия", - сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Отмечается, что упрощенной процедурой получения помощи ежемесячно будут пользоваться около 14 тыс. женщин.

В частности, для назначения пособия по беременности и родам теперь вместо справки в бумажной форме будет использоваться информация о сформированном в Реестре медицинских выводов в электронной системе здравоохранения медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды".

"При отсутствии технической возможности использовать портал "Дия" остается возможность назначения помощи на основании соответствующей справки в бумажной форме", - говорится в сообщении.

Окончательный переход на назначение помощи без предоставления справки в бумажной форме состоится после введения электронного взаимодействия портала "Дия" с Реестром медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.

Теги: #беременность #пособие
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:53 03.11.2021
Кабмин упростил порядок получения пособия по беременности и родам через "Дию"

Кабмин упростил порядок получения пособия по беременности и родам через "Дию"

19:00 13.04.2021
Рада приняла закон о пособии по временной нетрудоспособности в случае заболеваний или травм, не связанных с несчастным случаем на производстве

Рада приняла закон о пособии по временной нетрудоспособности в случае заболеваний или травм, не связанных с несчастным случаем на производстве

15:20 11.08.2020
Федеральные власти США потратили почти $250 млрд на пособия по безработице

Федеральные власти США потратили почти $250 млрд на пособия по безработице

19:23 01.05.2020
ФЛП I и II групп налогоплательщиков будут получать пособие около 2 тыс. грн на ребенка в возрасте до 10 лет - Зеленский

ФЛП I и II групп налогоплательщиков будут получать пособие около 2 тыс. грн на ребенка в возрасте до 10 лет - Зеленский

22:43 29.03.2020
Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина

Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина

18:04 23.01.2020
Вашингтон ввел новые правила получения виз для женщин, желающих рожать в США

Вашингтон ввел новые правила получения виз для женщин, желающих рожать в США

15:33 23.07.2019
Единовременное пособие в январе-июне получили около 2 тыс. пострадавших на производстве

Единовременное пособие в январе-июне получили около 2 тыс. пострадавших на производстве

14:27 28.05.2019
Пособие по беременности и родам выросло на четверть – ФССУ

Пособие по беременности и родам выросло на четверть – ФССУ

15:13 30.11.2018
Средний размер больничных выплат от Фонда соцстрахования за 9 мес. 2018г вырос на 33%

Средний размер больничных выплат от Фонда соцстрахования за 9 мес. 2018г вырос на 33%

17:22 26.02.2018
В США выявили взаимосвязь между числом беременных и рецессией

В США выявили взаимосвязь между числом беременных и рецессией

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое украинцев погибли в авиакатастрофе в РФ - Минтранс Беларуси

Зеленский в четверг откроет форум "Украина 30. Безопасная громада"

СБУ установила факт хищения средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс"

К сведению подписчиков: о выпуске новостей в ближайшее время

Рада отправила Тарана в отставку с поста министра обороны

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский будет присутствовать на заседании Рады в четверг – Гетманцев

Комитет Рады по здоровью нации предлагает распространить закон о соцзащите семей погибших от COVID-19 медиков на частные клиники

Процесс сертификации "Северного потока 2" еще не завершен - представитель Минэкономики ФРГ

Проверку COVID-19-сертификатов уполномочены проводить Нацполиция, Нацгвардия, местные органы власти - юристы

Первичные регистрации новых коммерческих авто в Украине за 10 мес. выросли на 39%

Кабмин назначил директоров Бердянского и Николаевского морпортов

СКР рассматривает несколько версий крушения Ан-12 в Иркутской области, найден бортовой самописец

Кабмин назначил нового главу "Укртрансбезопасности"

Кабмин утвердил финплан "Украэроруха" на 2022 г. с чистой прибылью в 10,8 млн грн

В МИД Украины подтвердили, что двое украинцев были составе экипажа разбившегося в РФ самолета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА