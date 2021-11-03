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17:53 03.11.2021

Кабмин упростил порядок получения пособия по беременности и родам через "Дию"

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Кабмин упростил порядок получения пособия по беременности и родам через "Дию"

Кабинет министров Украины упростил порядок получения пособия по беременности и родам через портал "Дия".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Правительство приняло решение об упрощении порядка получения пособия по беременности и родам женщинами, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования. Внесенные изменения в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми повысят доступность услуг для неработающих женщин, студенток, женщин, зарегистрированных в центре занятости, женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия", - сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Отмечается, что упрощенной процедурой получения помощи ежемесячно будут пользоваться около 14 тыс. женщин. В частности, для назначения пособия по беременности и родам теперь вместо справки в бумажной форме будет использоваться информация о сформированном в Реестре медицинских выводов в электронной системе здравоохранения медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды".

"При отсутствии технической возможности использовать портал "Дия" остается возможность назначения помощи на основании соответствующей справки в бумажной форме", - говорится в сообщении. Окончательный переход на назначение помощи без предоставления справки в бумажной форме состоится после введения электронного взаимодействия портала "Дия" с Реестром медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.

Теги: #беременность #пособие #дия
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