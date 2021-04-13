Рада приняла закон о пособии по временной нетрудоспособности в случае заболеваний или травм, не связанных с несчастным случаем на производстве

Верховная Рада приняла закон о предоставлении застрахованным лицах пособия по временной нетрудоспособности в случае заболеваний или травм, не связанных с несчастным случаем на производстве.

Принятие соответствующего законопроекта № 5187 "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" (относительно социальной защиты в случае наступления временной нетрудоспособности) " поддержали 304 народных депутата на внеочередном планерном заседании во вторник.

Как отмечается в пояснительной записке, 31 декабря 2020 года вступил в силу закон "О реабилитации в сфере здравоохранения", который по сути положил начало системе реабилитации в сфере здравоохранения в Украине.

Однако, с принятием этого закона были внесены изменения в закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании", согласно которым из перечня страховых случаев исключено тот, по которому осуществляются выплаты Фондом социального страхования Украины, а именно "временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве".

Как заявила одна из инициаторов законопроекта народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Иванна Климпуш-Цинцадзе, в случае непринятия законопроекта № 5187 уже с 1 июля 2021 года могли быть приостановлены выплаты больничных из-за ошибок в принятом законе "О реабилитации в сфере здравоохранения".

В связи с этим, депутаты от "Евросолидарности" и инициировали изменения в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" (№5187) относительно социальной защиты в случае наступления временной нетрудоспособности, которыми восстанавливается выплата больничных средств.

"Если мы не исправим этот ляп, то уже с 1 июля наши граждане не будут получать выплат за больничные", - цитирует Климпуш-Цинцадзе пресс-служба "Евросолидарности" во вторник.

Авторы законопроекта также обращают внимание на, что после введения в действие этой части закона с 30 июня 2021 года помощь по таким страховым случаям не получат около 2,5 миллиона человек.

Зато внесенные изменения предусматривают страховой случай в результате "временной нетрудоспособности на период реабилитации вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве", по которому получат помощь лишь 1,5% от общего количества застрахованных лиц, которым выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в течение года, а это всего около 33 тысяч человек.

Данный законопроект предлагает исправить вышеописанную социальную несправедливость путем внесения изменений в закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании", согласно которым восстановят право застрахованных лиц получать материальную помощь по страховому случаю "временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве".

Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие с 30 июня 2021 года.