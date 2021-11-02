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19:52 02.11.2021

В Иране после кибератаки восстановили систему распределения топлива

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В Иране после кибератаки восстановили систему распределения топлива

В городах Ирана во вторник полностью восстановлено функционирование системы распределения топлива - спустя неделю после того, как кибератаки на иранские государственные сети парализовали работу АЗС в разных частях страны, сообщают западные СМИ со ссылкой на местные власти.

"4,3 тыс. автозаправочных станций страны вновь подключены к центральной системе распределения топлива", - приводят СМИ слова представителя Иранской национальной компании по сбыту нефтепродуктов Фатеме Кахи.

"С настоящего момента все АЗС смогут снабжать субсидируемым топливом клиентов, которые используют электронные карты", - добавила Кахи.

На прошлой неделе сообщалось о кибератаках на иранские государственные сети распределения топлива, на которые из-за распространения на них субсидий вынуждены полагаться многие иранцы из-за экономических проблем в стране. Это парализовало работу АЗС в разных частях Ирана.

Факт кибератаки подтвердил Высший совет национальной безопасности Ирана. Иранский президент Ибрахим Раиси заявлял, что целью кибератаки был создание беспорядков в стране.

Позднее глава Организации гражданской обороны Ирана Голамреза Джалили, курирующий сферу кибербезопасности страны, обвинил в осуществлении кибератаки США и Израиль.

Иран ранее уже неоднократно подвергался кибератакам. Кроме того, что в 2019 году, на фоне рост цен на топливо, более чем в 100 городах Ирана прошли массовые акции протеста.

Теги: #восстановление #топливо #распределение #иран
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