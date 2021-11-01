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11:38 01.11.2021

Депутаты могут изменить календарный план сессии, чтобы провести три пленарных недели подряд - Стефанчук

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Депутаты могут изменить календарный план сессии, чтобы провести три пленарных недели подряд - Стефанчук

Народные депутаты могут изменить календарный план сессии и с 16 ноября провести три пленарных недели подряд, сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Я хотел бы отреагировать на предложения некоторых фракций и групп о том, чтобы изменить календарный план… чтобы следующую неделю сделать работу в округах, а далее три подряд пленарных недели, чтобы мы могли рассмотреть важные вопросы, которые уже накопились в комитетах", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Он дал поручение Регламентному комитету рассмотреть данный вопрос и внести для обсуждения проект постановления.

Согласно ныне действующему плану работы народные депутаты на следующей неделе с 8 по 12 ноября работают в комитетах и фракциях, с 16 по 19 ноября - пленарные заседания, а 22-26 ноября - работа с избирателями.

Теги: #рада #пленарные_заседания
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