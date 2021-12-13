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09:55 13.12.2021

Зал заседаний Рады может быть переоборудован летом 2022 года

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Зал заседаний Рады может быть переоборудован летом 2022 года

Зал пленарных заседаний Верховной Рады, где народные депутаты голосуют за принятия законов, может быть технически переоборудован летом 2022 года, сообщил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук.

"Мы с коллегами сейчас работаем над изменениями законодательства о парламентском праве, которые будут предусматривать, в том числе, вопросы, связанные с техническим обеспечением Верховной Рады. Мы запланировали и очень хотим технически переоборудовать зал заседаний Верховной Рады, но понимаем, что это можно сделать только в течение длительного каникулярного периода. Думаю, что летом этот вопрос может быть решен. Если будет согласие в зале, то мы обязательно должны провести переоборудование зала, прежде всего, технологически, а затем – и рабочих мест депутатов", – сказал спикер в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, обновленные рабочие места нардепов будут оборудованы "и компьютерами, и розетками, и wifi-модулями, и электронными устройствами для голосования".

"К тому же, система голосования будет не только реагирующей на тепло – как это сейчас. Пока мы определяемся, будет ли это Face ID (сканер 3D формы лица, разработанный компанией Apple – ИФ), или система будет работать по отпечатку пальца. Потому что тепловой не является индивидуализирующим признаком", – добавил Стефанчук.

Теги: #рада #пленарные_заседания #зал
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