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10:23 31.10.2021

В Донецкой области прошли учения боевых подразделений пограничников

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В Донецкой области прошли учения боевых подразделений пограничников

На днях в Донецком пограничном отряде проведены полевые занятия с узкопрофильными специалистам боевой направленности, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Основная составляющая – обучающие стрельбы. Целью практических тренировок было усовершенствовать знания и навыки военнослужащих. По программе учений подразделения пограничного отряда совершили марш и развертывание на позициях в районе выполнения задач. Также пограничники отработали тактические эпизоды боевого приложения с выполнением упражнений стрельб", - сообщил штаб на своей странице Фейсбук.

Отмечается, что пограничники упражнялись в стрельбе из противотанковых гранатометов различных систем, зенитных установок и вооружения боевых машин. Кроме того, особое внимание было уделено тренировке по инженерной подготовке и тактической медицине.

 

Теги: #учения #боевые
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