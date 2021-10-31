В Донецкой области прошли учения боевых подразделений пограничников

На днях в Донецком пограничном отряде проведены полевые занятия с узкопрофильными специалистам боевой направленности, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Основная составляющая – обучающие стрельбы. Целью практических тренировок было усовершенствовать знания и навыки военнослужащих. По программе учений подразделения пограничного отряда совершили марш и развертывание на позициях в районе выполнения задач. Также пограничники отработали тактические эпизоды боевого приложения с выполнением упражнений стрельб", - сообщил штаб на своей странице Фейсбук.

Отмечается, что пограничники упражнялись в стрельбе из противотанковых гранатометов различных систем, зенитных установок и вооружения боевых машин. Кроме того, особое внимание было уделено тренировке по инженерной подготовке и тактической медицине.