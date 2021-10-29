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15:20 29.10.2021

Одну дозу вакцины от COVID-19 получили уже почти 90% учителей, две дозы - почти 65% - Шкарлет

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Одну дозу вакцины от COVID-19 получили уже почти 90% учителей, две дозы - почти 65% - Шкарлет

Почти 90% украинских учителей уже привиты от коронавирусной инфекции COVID-19 одной дозой вакцины, сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"На сегодняшний день одну дозу прививки от COVID-19 уже получили почти 90% учителей. Двумя дозами вакцинировано более 417 тыс. работников учреждений общего среднего образования или почти 65%", - написал Шкарлет в Телеграм-канале.

Отмечается, что наибольшее количество вакцинированных хотя бы одной дозой педагогов демонстрируют: Киевская – 98,8%; Николаевская – 98%; Харьковская – 95,5%; Хмельницкая – 94,1%; Донецкая – 93% области.

Порог прививки у 80% работников школ (полный и неполный цикл вакцинации) достигнут всеми областями страны.

Источник: https://t.me/SerhiyShkarlet/374

Теги: #вакцинация #образование #шкарлет
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