США и Европа будут в центре внимания на саммите G20

США и Европа будут в центре внимания на саммите лидеров стран Группы двадцати (G20), так как главы Китая и России не приедут для участия в мероприятии в Рим, считает советник президента США Джейк Салливан.

"Я думаю, вы увидите, что США и Европа будут в центре внимания на этой встрече G20, когда мы столкнемся с тем фактом, что лидеров России и Китая не будет в зале в Риме. Так что будет интересно наблюдать за динамикой", - сказал Салливан во время общения с журналистами по пути в Рим.

По словам советника Байдена, на саммите лидеры стран попытаются проработать вопросы, связанные с изменением климата, а также обсудят, как лучше подготовить мировое сообщество к будущим пандемиям, чтобы "предотвращать, выявлять и реагировать на них в будущем".

Ранее МИД Китая сообщил о том, что председатель КНР Си Цзиньпин выступит на 16-м саммите лидеров Группы двадцати по видеосвязи.