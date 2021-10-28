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15:02 28.10.2021

Внеочередное заседание Рады по инициативе президента состоится 2 ноября

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Внеочередное заседание Рады по инициативе президента состоится 2 ноября

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады по инициативе президента Украины Владимира Зеленского состоится 2 ноября, сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"Во вторник, 2 ноября, ожидается созыв внеочередного заседания Верховной Рады, которое инициирует президент Владимир Зеленский для рассмотрения важных социальных и медицинских вопросов", - написала Палийчук в Телеграмме в четверг.

По ее словам, в повестке дня заседания проект постановления №6154 о дополнительных мерах противодействия и распространения COVID-19, законопроекты о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства (№ 6121), об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения (№5873), о функционировании Единого государственного реестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана (№5694), о внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" о приведении в соответствие с некоторыми законодательными актами (№4542).

Палийчук напомнила: проект постановления №6154 предлагает допускать людей в помещения парламента только по предъявлению документов, подтверждающих сделанную вакцинацию, или по результатам ПЛР-теста.

Теги: #рада #внеочередное_заседание
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