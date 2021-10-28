Кабмин дал старт эксперименту по внедрению новой модели работы в центрах занятости

Кабинет министров дал старт эксперименту по внедрению новой модели "по предоставлению клиентоориентированных услуг" в центрах занятости, который должен продлиться до конца 2022 года.

Постановление о реализации такого экспериментального проекта правительство утвердило на очередном заседании в четверг.

Согласно проекту постановления, координировать эксперимент будет Министерство экономики, а Государственный центр занятости должен каждое 10 число месяца информировать о его реализации.

Эксперимент, в частности, будет предусматривать "активные программы занятости", однако документ не конкретизирует их по существу.

При этом правительство определило срок подготовки к эксперименту - один месяц со дня вступления документа в силу.

До конца 2022 года Госцентр занятости обязан обеспечить цифровизацию своих услуг, разрешить работодателям подавать отчеты онлайн, а также предусмотреть возможность самообслуживания для соискателей и зарегистрированных безработных, а также компаний.