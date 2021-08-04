Экономика

13:11 04.08.2021

Минэкономики разрабатывает концепцию реформы центров занятости

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Минэкономики разрабатывает концепцию реформы центров занятости

Министерство экономики разрабатывает концепцию реформы центров занятости, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

"Сейчас мы отрабатываем общую концепцию по реформе центров занятости. Актуален вопрос их перепрофилирования под потребности работодателя", – цитирует пресс-служба Любченко на сайте министерства в среду.

По его словам, государство ежегодно тратит около 40 млрд грн на бесплатное высшее образование. "И эта инвестиция должна быть разумно и взвешенной: нужны диалог о потребностях экономики, определение приоритетов, на подготовку каких специалистов государству необходимо тратить средства", – пояснил Любченко.

При этом первый вице-премьер отметил положительный сдвиг в решении вопроса дефицита кадров в рамках политики правительства по приближению учреждений профтехобразования к потребностям территориальных громад и передаче их в коммунальную собственность громад.

Минэкономики запустило опрос на сайте относительно работы служб занятости, по итогам которого будут проведен анализ, сформированы дальнейшие направления трансформации системы в сторону клиентоориентированности.

Теги: #центр_занятости #минэкономики
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