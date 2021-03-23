Экономика

11:05 23.03.2021

Наиболее оплачиваемые вакансии в Киеве у руководителей, программистов и риелторов – центр занятости

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Наиболее оплачиваемые вакансии в Киеве у руководителей, программистов и риелторов – центр занятости

По состоянию на 1 марта 2021 года Киевский городской центр занятости (КГЦЗ) зафиксировал, что наиболее оплачиваемыми в городе являются вакансии руководителей, программистов и риелторов.

Так, в вакансиях руководителя департамента (директора, начальника) работодатели предлагали около 50 000 грн, инженера-программиста - 36 969 грн, специалиста по корпоративному управлению - 35000 грн, риелтора - 25000 грн, начальника отдела - 22 700 грн, уполномоченного по антикоррупционной деятельности - 22 375 грн, исполнительного директора, продюсера - по 21 750 грн, начальника проектно-сметного бюро - 21 000 грн, менеджера жилого дома, слесаря-сборщика двигателей, электромонтажника строительного, литейщика металлов и сплавов, соответственно, по 20 000 грн.

Между тем, средний размер предложенной в вакансиях заработной платы составил 9 300 грн.

В разрезе профессий наиболее востребованы в Киеве специалисты (медсестры, воспитатели, бухгалтеры, оценщики-эксперты, инструкторы по физкультуре, электромеханики, техники и лаборанты), работники сферы торговли и услуг (продавцы, полицейские, повара, охранники, социальные работники, работники ресторанного хозяйства), квалифицированные рабочие (электромонтеры, слесари, электрогазосварщики, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий), рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования и машин (водители общественного транспорта, трактористы, токари, асфальтобетонщики, машинисты насосных установок), а также неквалифицированные работники (дворники, уборщики, грузчики, подсобные рабочие).

Больше всего свободных вакансий было выявлено в сфере административного и вспомогательного обслуживания (1 392), государственного управления и обороны, обязательного социального страхования (1 193), транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (1 044), образования (1 011), наименьшее - в сфере информации и телекоммуникаций - 48.

Как сообщается, нагрузка на одну вакансию в Киеве в среднем уменьшилось от 3 до 2 человек.

Наибольшая нагрузка на одно вакантное место в Киеве была выявлена в сфере информации и телекоммуникаций – 25 претендентов (на учете в столичной службе занятости находятся 1 205 безработных при 48 имеющихся вакансиях); нагрузка в сфере финансовой и страховой деятельности - 12 человек (1 764 безработных при 146 вакансиях); в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 5 человек (1 356 безработных при 294 вакансиях). На каждую вакансию служащего и руководителя (252 вакансии) претендует 31 человек (7 808 претендентов, состоящих на учете).

Таким образом, как отмечают в КГЦЗ, существует дисбаланс между теми, кто ищет работу. Среди них, как правило, преобладают лица с высшим образованием и соответствующим опытом работы, и вакансиями, большинство из которых рассчитана на представителей рабочих профессий.

По состоянию на 1 марта 2021 года в базе Киевского городского центра занятости насчитывалось 8 575 вакансий, что соответствует их количеству в сравнении с таким же периодом прошлого года.

Как сообщается, благодаря сотрудничеству службы занятости с работодателями количество вакансий в столице не уменьшилось даже во время пандемии.

По словам директора Киевского городского центра занятости Виктора Билич, "углубление сотрудничества с работодателями, реализация программ финансовой помощи бизнеса на период карантинных мероприятий способствовало тому, что центру занятости удалось сохранить значительное количество существующих рабочих мест и стимулировать работодателей к созданию новых, что увеличило число вакансий к уровню предыдущего года, несмотря на пандемию коронавируса".

 

Теги: #центр_занятости #кадры #вакансии
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