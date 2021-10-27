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01:26 27.10.2021

Зеленский внес изменения в Положение о Военном кабинете СНБО

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Зеленский внес изменения в Положение о Военном кабинете СНБО

Президент Владимир Зеленский внес изменения в Положение о Военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

"Внести в Положение о Военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденного указом президента Украины от 12 марта 2015 года №139 (с изменением, внесенным Указом от 13 июля 2021 года №289), изменение, дополнив абзац четвертый пункта 5 после слов "Глава Государственной пограничной службы Украины" словами "руководитель разведывательного органа Администрации Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.

Соответствующий указ №551/2021 от 26 октября опубликован на сайте президента.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Теги: #изменение #снбо #зеленский #украина
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