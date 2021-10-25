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06:10 25.10.2021

В регионы Украины будет выезжать группа для мониторинга за организацией мер по преодолению COVID-19

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В регионы Украины будет выезжать группа для мониторинга за организацией мер по преодолению COVID-19

В регионы страны будет выезжать группа для мониторинга организации местной властью мер по преодолению COVID-19, сообщила пресс-служба министерства развития громад и территорий.

"Работу группы, которая будет координировать регионы в борьбе с пандемией COVID-19 будет возобновлено. Ее участники будут выезжать с целью мониторинга ситуации на местах по поводу реагирования на текущие проблемы и вызовы, связанные с пандемией. В состав группы войдут специалисты Минрегиона, МВД, Минздрава и Госпродспоживслужбы. Такое решение приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС)", - говорится в сообщении.

По словам министра развития громад и территорий Алексея Чернышева, среди приоритетных функций группы "неотложные вопросы, которые есть сегодня, - усиление мер эпидемической безопасности в регионах, переход некоторых областей на "красный" уровень эпидопасности, наращивание темпов вакцинации и восстановления работы группы, которая будет мониторить ситуацию на местах по оперативному решению проблемных вопросов по COVID- 19".

Ранее сообщалось, Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области с 15 октября, а с 18 октября - также на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей, с 23 октября – в Сумской области, а на территории Ровенской и Николаевской области - с 26 октября.

Теги: #мониторинг #регионы
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