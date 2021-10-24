Следствие проверяет двух членов съемочной площадки на причастность к смерти украинского оператора в США - СМИ

Эксперт, который готовил оружие для Алека Болдуина, и ассистент режиссера оказались в центре внимания правоохранителей после гибели оператора родом из Украины Галины Хатчинс во время съемки вестерна "Раст" (Rust) в США, сообщает издание DW со ссылкой на американские СМИ.

"В центре расследования обстоятельств рокового инцидента во время съемок фильма с участием актера Алека Болдуина в американском штате Нью-Мексико оказались два человека. Ими являются оружейный эксперт Анна Гутьеррес-Рид, которая была ответственна за оружие на съемочной площадке, а также ассистент режиссера Дэйв Голлс. Он передал Болдуину оружие, из которого был ранен режиссер Джоэл Соус и оператор Галина Хатчинс", - сообщает издание.

Согласно предварительному отчету полиции по расследованию инцидента, в субботу, 23 октября, как цитируют американские СМИ, Анна Гутьеррес-Рид подготовила оружие к съемкам, а Дэйв Голлс передал ее Болдуину, заверив в том, что оно не заряжено боевыми патронами. При этом, Голлс "не знал о том, что оружие было заряжено боевыми патронами", говорится в отчете полиции.

По данным издания The New York Post, за несколько часов до стрельбы на съемочной площадке царило напряжение и хаос из-за того, что шесть членов съемочной группы жаловались на условия труда.

Ранее сообщалось, американский актер Алек Болдуин во время съемок вестерна "Раст" (Rust) в Нью-Мексико случайно ранил из огнестрельного оружия режиссера фильма Джоэла Соуса и оператора-постановщика из Украины Галину Хатчинс, которая впоследствии скончалась.