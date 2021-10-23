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10:37 23.10.2021

КГГА отмечает ряд проблем с запущенным без согласования с городом прокатом электромопедов

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КГГА отмечает ряд проблем с запущенным без согласования с городом прокатом электромопедов

Компания ООО "Зелектра", ранее подписавшая с Киевской горгосадминистрацией (КГГА) меморандум о сотрудничестве с операторами проката электросамокатов, вывела на улицы города электромопеды, не согласовав это с КГГА.

"Все электромопеды сейчас припаркованы на тротуарах, хотя по правилам дорожного движения их, как полноценное транспортное средство, нужно парковать на муниципальных паркоплощадках", - цитирует сайт Киевской горгосадминистрации заместителя главы КГГА Константина Усова.

Он добавил, что с 2010 года в Украине пользователи мопедов должны иметь водительское удостоверение категории А1 и регистрировать свое транспортное средство.

"То есть, у электромопедов должен быть государственный номер, а не только корпоративный, как на этих электромопедах. Также, согласно правилам дорожного движения, мопед должен двигаться только у правого края дороги, вместе с велосипедами и не превышать скорость в 50 км/ч. Насколько мне известно, у этих электромопедов скорость ограничена программой на уровне 40 км/ч ", - сообщил Усов.

Кроме того, заместитель главы КГГА напомнил, что по правилам водитель и пассажир должны быть в застегнутых мотошлемах.

"Нам известно, что в ближайшее время еще один оператор проката электросамокатов - ООО "Меркури Украина"(ТМ Scroll) - планирует вывести на улицы Киева свои электромопеды. Уже на следующей неделе мы проведем с ними, профильными департаментами и коммунальными предприятиями рабочую встречу, чтобы выработать дорожную карту цивилизованного развития проката электромопедов в столице", - заявил Усов.

Теги: #кгга #мопед
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