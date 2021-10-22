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14:11 22.10.2021

Новым главой Верховного суда избран секретарь Большой палаты Всеволод Князев

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Новым главой Верховного суда избран секретарь Большой палаты Всеволод Князев

Пленум Верховного суда в пятницу тайным голосованием избрал нового главу Верховного суда - секретаря Большой палаты Верховного суда судью Всеволода Князева, он займет эту должность 1 декабря 2021 года, по завершению каденции нынешнего главы суда Валентины Данишевской.

В поддержку кандидатуры Князева на пост главы суда проголосовали 98 судей Верховного суда.

За судью Кассационного Хозяйственного суда в составе Верховного суда Владимира Погребняка свои голоса отдали 49 судей, за судью Верховного суда в составе Кассационного гражданского суда Олега Ткачука - 7 судей.

Таким образом, большинством голосов пленум Верховного суда избрал новым главой суда Князева.

На пленуме присутствовали 169 судей Верховного суда, 163 бюллетеня были признаны действительными. 9 судей не поддержали ни одного из трех кандидатов на пост главы суда. Решение считается принятым при поддержке кандидата большинством голосов.

"Пленум Верховного суда постановляет избрать главою Верховного суда сроком на 4 года с 1 декабря 2021 года судью Верховного суда Князева Всеволода Сергеевича", - сказала глава Верховного суда Валентина Данишевская. За такое постановление проголосовали за 160, голоса "против" отсутствовали.

Князев принял присягу члена Высшего света правосудия как глава Верховного суда и поблагодарил судей за поддержку, заверив, что приложит все усилия, чтобы оправдать надежды судейского корпуса.

"Я поговорю с каждым судьей, выясню все проблемы, и все вместе мы будем двигаться вперед. Мы построим сильную судебную власть", - сказал Князев.

В свою очередь действующая глава суда Валентина Данишевская добавила: "Надеюсь, за то время, которое у меня остается, передать все полномочия… Я поработаю над тем, чтобы вы не ощутили этого перехода, и Всеволод Сергеевич был готов к выполнению этих функций".

Теги: #избрание #верховный_суд #князев
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