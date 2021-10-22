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10:06 22.10.2021

Регламентный комитет рекомендовал Раде отстранить Третьякову от участия в пяти пленарных заседаниях

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Регламентный комитет рекомендовал Раде отстранить Третьякову от участия в пяти пленарных заседаниях

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рекомендовал Верховной Раде отстранить главу парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галину Третьякову (фракция "Слуга народа") от участия в пяти пленарных заседаниях, сообщил замглавы регламентного комитета Павел Фролов.

"Регламентный комитет рекомендовал парламенту лишить Галину Третьякову права принимать участие в 5 пленарных заседаниях за ее высказывания о смерти Антона Полякова (10 членов комитета - за, 1 - воздержался. Все представители фракции СН поддержали такое решение комитета)", - сообщил он в своём телеграмм-канале в пятницу.

Вместе с тем Фролов уточнил, что такое предложение в соответствии с регламентом будет голосоваться на следующей пленарной неделе (2-5 ноября) без обсуждения.

Как сообщалось, руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова во фракционном чате "Слуги народа" прокомментировала смерть члена депутатской группы "За майбутне" Антона Полякова, в частности, фразой "одним врагом меньше".

После этого члены группы "За майбутне" потребовали от руководства фракции "Слуга народа" извинений за высказывания Третьяковой.

В итоге все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней. Кроме того, главы всех фракций и групп украинского парламента, кроме "Слуги народа", собрали подписи и обратились с призывом к председателю Рады и руководителю регламентного комитета отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Утром 8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Полякова. Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "естественная смерть". По предварительной информации правоохранителей, причиной смерти нардепа является острая коронарная недостаточность.

Причинами смерти Полякова могло стать хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом, заявил на брифинге начальник полиции Киева Иван Выговский

Позже нардеп Галина Янченко (фракция "Слуга народа") сообщила, что у скончавшегося Полякова в крови токсикологи обнаружили алкоголь и метадон. Позже директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко подтвердил эту информацию. Правоохранители рассматривают две версии попадания метадона в организм Полякова – самостоятельное употребление или отравление.

Похороны Антона Полякова прошли 11 октября в Чернигове.

Теги: #третьякова #регламентный_комитет
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