Стефанчук призвал регламентный комитет Рады на ближайшем заседании рассмотреть вопрос касательно Третьяковой

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал руководство комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента рассмотреть обращения фракций и групп с требованием отстранить нардепа Галину Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней и отозвать ее с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в связи с некорректным высказываем по поводу гибели члена группы "За майбутне" Антона Полякова.

"Я прошу на ближайшем заседании комитета принять решение касательно того, о чем говорила группа "За майбутне", и тех письмах по Галине Николаевне (Третьяковой - ИФ)", - сказал спикер на заседании согласительного совета в понедельник.

Ранее сопредседатель депутатской группы "За майбутне" Тарас Батенко призывал правоохранительные органы провести открытое и профессиональное расследование обстоятельств гибели народного депутата Антона Полякова, а руководство фракции "Слуга народа" - принять решение касательно возможности отозвать Галину Третьяковой с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Как сообщалось, руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова во фракционном чате "Слуги народа" прокомментировала смерть члена депутатской группы "За майбутне" Антона Полякова, в частности, фразой "одним врагом меньше".

После этого члены группы "За майбутне" потребовали от руководства фракции "Слуга народа" извинений за высказывания Третьяковой.

В итоге все фракции парламента подписали письмо в комитет Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней. Кроме того, главы всех фракций и групп украинского парламента, кроме "Слуги народа", собрали подписи и обратились с призывом к председателю Рады и руководителю регламентного комитета отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Утром в пятницу Отдел коммуникации полиции Киева, сообщил, что 8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили нардепа Полякова мертвым. Предварительно правоохранители установили, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что Офис генпрокурора быстро и объективно установит причину смерти Полякова.

Позже источник агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах сообщил, что запах алкоголя от найденного мертвым нардепа Полякова не исходил. "Запаха алкоголя от него не было, в автомобиле ему стало плохо и стошнило",- сказал собеседник агентства.