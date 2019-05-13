Нардеп Гончаренко допускает, что регламентный комитет Рады рассмотрит дату инаугурации во вторник, в комитете говорят о плановом заседании в среду

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины, который должен рассмотреть проекты постановлений об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, соберётся на плановое заседание в среду, 15 мая, но может состояться внеочередное заседания во вторник, 14 мая, хотя пока такого распоряжения нет, рассказали в регламентном комитете.

"Пока из того, что я знаю, заседание комитета точно в среду, по плану. (И.о.главы комитета Павел – ИФ) Пинзеник может созвать завтра внеочередное заседание... Но пока команды нет", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" член регламентного комитета Владимир Арешонков (фракция "Блок Петра Порошенко") в понедельник.

Вместе с тем другой нардеп из фракции "БПП" Алексей Гончаренко после заседания фракции в понедельник заявил журналистам, что заседание регламентного комитета состоится во вторник утром.

"Фракция приняла решение, что мы готовы поддержать любую дату (инаугурации - ИФ), которую завтра поддержит регламентный комитет. Завтра утром заседание регламентного комитета", - сказал он.

На вопрос агентства "Интерфакс-Украина", сколько членов фракции готовы поддержать назначение инаугурации на 19 мая, А.Гончаренко ответил: "Сложно сказать. Но относительно именно 19-го многие коллеги высказали вопросы к этой дате. И с точки зрения того, что это – дата памяти жертв политических репрессий, и с точки зрения тех требований, которые сегодня выдвигаются парламенту. Нам кажется, что Владимир Александрович (Владимир Зеленский - ИФ) перепутал страну. Это в Российской Федерации президент что-то требует, а парламент – просто нотариальная контора".

Как известно, для проектов постановлений об инаугурации новоизбранного президента Украины профильным является регламентный комитет Рады.

Кроме того, ему предстоит рассмотреть проекты постановлений об отмене результатов голосования парламента за закон о функционировании украинского языка как государственного. В настоящее время они блокируют подписание председателем Верховной Рады Андреем Парубием данного закона. После выводов регламентного комитета, их смогу рассмотреть народные депутаты в сессионном зале. Если проекты постановлений будут отклонены, спикер сможет подписать закон об украинском языке