Рада лишила права участвовать в пяти пленарных заседаниях Третьякову, но отказалась лишать права Геращенко

Верховная Рада лишила права в посещении пяти пленарных заседаний главу комитета по вопросам социальной̆ политики и защиты прав ветеранов Галину Третьякову (фракция "Слуга народа").

За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после голосования председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук попросил Третьякову выйти из зала заседаний и не участвовать в следующих пяти пленарных заседаниях.

Как сообщалось, парламентский̆ комитет по вопросам регламента, депутатской̆ этики и организации работы рекомендовал Верховной̆ Раде отстранить главу комитета по вопросам социальной̆ политики и защиты прав ветеранов Галину Третьякову (фракция "Слуга народа") от участия в пяти пленарных заседаниях за ее высказывание в чате фракции о смерти нардепа из группы "За майбутне" Антона Полякова - "одним врагом меньше".

В то же время народные депутаты не поддержали рекомендацию Регламентного комитета о лишении народного депутата Ирины Геращенко (фракция "Европейская солидарность") права принимать участие в пяти пленарных заседаниях за то, что в сентябре 2019 года она во время заседания Верховной Рады заявила, что "парламент захватили зеленые-зеленые человечки".

Рекомендацию профильного комитета поддержали всего 190 народных депутатов (для принятия результативного решения необходимо 226 голосов в поддержку).