Политика

12:01 05.11.2021

Рада лишила права участвовать в пяти пленарных заседаниях Третьякову, но отказалась лишать права Геращенко

1 мин читать
Рада лишила права участвовать в пяти пленарных заседаниях Третьякову, но отказалась лишать права Геращенко

Верховная Рада лишила права в посещении пяти пленарных заседаний главу комитета по вопросам социальной̆ политики и защиты прав ветеранов Галину Третьякову (фракция "Слуга народа").

За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после голосования председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук попросил Третьякову выйти из зала заседаний и не участвовать в следующих пяти пленарных заседаниях.

Как сообщалось, парламентский̆ комитет по вопросам регламента, депутатской̆ этики и организации работы рекомендовал Верховной̆ Раде отстранить главу комитета по вопросам социальной̆ политики и защиты прав ветеранов Галину Третьякову (фракция "Слуга народа") от участия в пяти пленарных заседаниях за ее высказывание в чате фракции о смерти нардепа из группы "За майбутне" Антона Полякова - "одним врагом меньше".

В то же время народные депутаты не поддержали рекомендацию Регламентного комитета о лишении народного депутата Ирины Геращенко (фракция "Европейская солидарность") права принимать участие в пяти пленарных заседаниях за то, что в сентябре 2019 года она во время заседания Верховной Рады заявила, что "парламент захватили зеленые-зеленые человечки".

Рекомендацию профильного комитета поддержали всего 190 народных депутатов (для принятия результативного решения необходимо 226 голосов в поддержку).

Теги: #третьякова #рада #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:59 05.11.2021
Группа "За майбутнє" призывает Раду создать ВСК для расследования причин смерти Полякова

Группа "За майбутнє" призывает Раду создать ВСК для расследования причин смерти Полякова

12:45 05.11.2021
Рада ввела электронную регистрацию места проживания

Рада ввела электронную регистрацию места проживания

11:20 05.11.2021
Геращенко требует отстранить Арахамию от участия в пяти заседаний Рады

Геращенко требует отстранить Арахамию от участия в пяти заседаний Рады

19:29 04.11.2021
Рада в пятницу рассмотрит вопросы о лишении нардепов Третьяковой и Геращенко права участия в пяти заседаниях

Рада в пятницу рассмотрит вопросы о лишении нардепов Третьяковой и Геращенко права участия в пяти заседаниях

17:57 04.11.2021
Внеочередного заседания парламента четверг не будет - Стефанчук

Внеочередного заседания парламента четверг не будет - Стефанчук

16:27 04.11.2021
В "Слуге народа" предлагают пересмотреть идею о проведении трех подряд пленарных недель

В "Слуге народа" предлагают пересмотреть идею о проведении трех подряд пленарных недель

14:20 04.11.2021
Рада назначила руководителем своего Аппарата Вячеслава Штучного

Рада назначила руководителем своего Аппарата Вячеслава Штучного

13:42 04.11.2021
"Слуга народа" может провести свой партийный съезд 20 или 27 ноября

"Слуга народа" может провести свой партийный съезд 20 или 27 ноября

11:05 04.11.2021
Рада дала добро на назначение Резникова министром обороны

Рада дала добро на назначение Резникова министром обороны

19:42 03.11.2021
Зеленский будет присутствовать на заседании Рады в четверг – Гетманцев

Зеленский будет присутствовать на заседании Рады в четверг – Гетманцев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Группа "За майбутнє" призывает Раду создать ВСК для расследования причин смерти Полякова

Стефанчук подписал закон о деолигархизации

Комиссия стратегического партнерства Украина-США станет возможностью продемонстрировать поддержу суверенитета Украины – спикер Госдепа

Лавров продолжает избегать встречи глав МИД Нормандского формата

Аваков о причинах своей отставки: я умею говорить "нет", а это не всем нравится

ПОСЛЕДНЕЕ

Стефанчук подписал закон о деолигархизации

Комиссия стратегического партнерства Украина-США станет возможностью продемонстрировать поддержу суверенитета Украины – спикер Госдепа

Лавров продолжает избегать встречи глав МИД Нормандского формата

Аваков о причинах своей отставки: я умею говорить "нет", а это не всем нравится

Коалиционные переговоры в ФРГ затягиваются, будет ли избран канцлер к декабрю - неизвестно

Байден раскритиковал РФ и Китай за позицию на COP26

Байден видит вину России и ОПЕК в высоких ценах на нефть

Мировому сообществу предстоит "долгий путь" в борьбе с изменениями климата - Джонсон

"Евросолидарность" и "Голос" собрали голоса для внеочередного заседания, чтобы принять закон о кислородных станциях в больницах – Герасимов

Большинство украинцев не одобряют деятельность Зеленского, но досрочных выборов хотят меньшинство - соцопрос КМИС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА