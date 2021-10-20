События

15:26 20.10.2021

У каждого десятого сотрудника пищеблоков в учебных заведениях Украины обнаружен золотистый стафилококк - Минздрав

2 мин читать
У каждого десятого сотрудника пищеблоков в учебных заведениях Украины обнаружен золотистый стафилококк - Минздрав

Региональные Центры контроля и профилактики болезней Минздрава Украины за 8 дней (с 11 по 19 октября) проведения внезапных проверок работников пищеблоков в учебных заведениях на наличие золотистого стафилококка обследовали 9 117 человек, у 10% из которых обнаружили указанную бактерию.

Как сообщает пресс-служба Минздрава в среду, в ходе проверок было обследовано 3 951 сотрудников пищеблоков в учреждениях дошкольного образования, 4610 - в учреждениях общего среднего образования, 44 - в детских заведениях оздоровления и отдыха, 436 - в интернатах, 76 - в других заведениях.

"По результатам обследований 940 человек имеют положительный результат теста на носительство стафилококка, среди них: 422 человека - в учреждениях дошкольного образования, 455 - в учреждениях общего среднего образования, 3 - в детских заведениях оздоровления и отдыха, 55 - в интернатах, пятый пищеблоках других заведений. Выявленные носители инфекций будут отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления", - говорится в сообщении.

Уточняется, что результаты еще 2 283 исследований ожидаются.

"Внезапные проверки прошли в 3 002 заведениях. Проверили 1 410 учреждений дошкольного образования, 1 477 учреждений общего среднего образования, 8 детских заведений оздоровления и отдыха, 77 интернатов, 30 других заведений", - отмечают в Минздраве.

Там уточняют, что проверки осуществляются региональными Центрами контроля и профилактики болезней Минздрава Украины совместно с госучреждением "Житомирский областной лабораторный центр" во исполнение постановления главного государственного санитарного врача Украины от 07.10.2021 № 15 "Об организации проведения внеочередных обследований работников пищеблоков учебных заведений, детских учреждениях оздоровления и отдыха, детских домов-интернатов в связи ухудшением эпидемической ситуации".

Как сообщалось, в сентябре стало известно, что Министерство здравоохранения возобновит проверки работников на золотистый стафилококк в связи с массовым отравлением 92 детей в Хмельницком учебно-воспитательном объединении №1 "Школа-детский сад".

По результатам расследования вспышка произошла из-за заражения золотистым стафилококком сырья и готовых блюд от четырех работников пищеблока учреждения.

Теги: #стафилококк #учебные_заведения #пищеблок
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:26 13.09.2021
Массовое отравление детей в Хмельницком вызвал золотистый стафилококк

Массовое отравление детей в Хмельницком вызвал золотистый стафилококк

13:23 06.09.2021
Работа учебных заведений в "желтой" зоне возможна при 80% вакцинированного персонала, в "красной" – запрещена, кроме детсадов и 1-4 классов

Работа учебных заведений в "желтой" зоне возможна при 80% вакцинированного персонала, в "красной" – запрещена, кроме детсадов и 1-4 классов

14:13 02.08.2021
Более 4 тыс. учебных заведений в Украине не имеют централизованного водоснабжения – Госпродпотребслужба

Более 4 тыс. учебных заведений в Украине не имеют централизованного водоснабжения – Госпродпотребслужба

16:22 08.07.2021
Зеленский подписал закон об эффективном управлении учебными заведениями и закрепленным госимуществом

Зеленский подписал закон об эффективном управлении учебными заведениями и закрепленным госимуществом

15:36 31.03.2021
Киев с 5 апреля закрывает школы и детсады, весь общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам – мэр

Киев с 5 апреля закрывает школы и детсады, весь общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам – мэр

15:07 24.03.2021
Кабмин разрешил организовывать кейтеринг в учебных заведениях

Кабмин разрешил организовывать кейтеринг в учебных заведениях

18:03 19.01.2021
В Харьковской области все учебные заведения переданы в собственность громад

В Харьковской области все учебные заведения переданы в собственность громад

18:02 16.09.2020
Политическая агитация в учебных заведениях запрещена - Минобразования

Политическая агитация в учебных заведениях запрещена - Минобразования

14:06 03.09.2020
Шмыгаль поручил безотлагательно проверить учебные заведения в областях на предмет соблюдения противоэпидемических правил

Шмыгаль поручил безотлагательно проверить учебные заведения в областях на предмет соблюдения противоэпидемических правил

15:40 02.09.2019
"Запорожсталь" направила 400 тыс. грн на приобретение 28 подшефным учебным заведениям игровых столов для настольного футбола и аэрохоккея

"Запорожсталь" направила 400 тыс. грн на приобретение 28 подшефным учебным заведениям игровых столов для настольного футбола и аэрохоккея

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шмыгаль: Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране

Рада приняла проект госбюджета-2022 в первом чтении

Возможное исключение Украины из "зеленого списка" ЕС не отменяет безвиз и не означает тотальное закрытие границ - Кулеба

Украина выполнила все условия для получения транша МВФ в $700 млн по программе stand-by - советник президента

Радуцкий: очередь из катафалков в Киевский крематорий составляет около двух часов

ПОСЛЕДНЕЕ

Германия не планирует закрывать границу с Польшей, несмотря на наплыв мигрантов - глава МВД ФРГ

Кличко: Киев на пороге "красной зоны", а 98% госпитализированных с коронавирусом - невакцинированные

Обсуждение проекта госбюджета-2022 не помешает рассмотрению вопроса об отставке Абрамовского - нардеп Кравчук

Украина может делать 250-300 тыс. вакцинаций от COVID-19 в сутки - KSE

Елизавета II по совету врачей отменила визит в Северную Ирландию

Пресечена деятельность группы, занимавшейся подделкой ПЦР-тестов от имени известных украинских лабораторий

"Слуга народа" проводит заседание фракции с министром финансов

В Николаевской области стартовало строительство нового моста через Ингул

В Польше впервые с мая выявили более 5 тыс. заражений COVID-19 за сутки

В 2022 г. в Черкасской области начнется строительство Ледовой арены и реставрация трех замков - Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА