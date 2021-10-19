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17:16 19.10.2021

В Москве с 25 октября по 25 февраля вводят домашний режим для невакцинированных пожилых граждан

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В Москве с 25 октября по 25 февраля вводят домашний режим для невакцинированных пожилых граждан

Домашний режим вводится для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями в Москве с 25 октября по 25 февраля, при этом ограничения не затрагивают тех, кто привился от коронавируса или перенес заболевание, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

Согласно указу, с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года включительно возобновляется рекомендация гражданам в возрасте старше 60 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, не покидать место проживания, в том числе, жилые и садовые дома.

Ограничения не распространяются на лиц, которые перенесли коронавирусную инфекцию, с даты выздоровления которых прошло не более шести календарных месяцев, и граждан, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от коронавируса.

Столичные работодатели должны с 25 октября по 25 февраля 2022 года перевести не менее 30% своих сотрудников, включая граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями, на удаленную работу.

"С 25 октября 2021 г. по 25 февраля 2022 г. работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников; всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями", - сообщил Собянин в своем блоге.

"Главный санитарный врач по Москве принял решение об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг. В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года", - написал также мэр.

В сентябре Москва вступила в новый период роста заболеваемости COVID-19. По сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев инфекции выросло в 4 раза - до 42 тыс. случаев в неделю", - написал Собянин.Он добавил, что "с каждым днем растет и количество людей, госпитализированных в стационары с тяжелой формой заболевания". "Если в конце лета мы госпитализировали 400-500 человек в день, то в последнее время - 1200-1500 человек ежедневно. В 2 раза выросло и число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии", - написал мэр.

Теги: #карантин #москва #коронавирус
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