Несмотря на меморандум, громады не могут заключить договора с "Нафтогазом" - нардеп Кулинич

Из-за юридических и технических нюансов территориальные громады не могут заключить договора с "Нафтогазом" для газоснабжения бюджетных учреждений, как было анонсировано в меморандуме.

Об этом во время согласительного совета парламента сообщил председатель депутатской группы "Довира", народный депутат Олег Кулинич.

"Нафтогаз" разработал договор на поставку газа для бюджетных учреждений. Но он включает предоставление услуг в период с 2021 по 2022 годы, а громады могут заключать договора исключительно в рамках одного бюджетного года", - отметил Кулинич.

Также, по словам депутата, могут возникать проблемы с регистрацией договоров с электронной цифровой подписью, ведь на сегодня Казначейству необходимо предоставлять оригинальные бумажные договоры с подписью и печатью.

"Еще одна проблема - одним из документов, без которого невозможно заключение договора с "Нафтогазом", является акт сверки с предыдущим поставщиком, который свидетельствует об отсутствии долгов. Но такие акты не предоставляются поставщиками в срочном порядке, а другие документы для "Нафтогаза" не подходят", - сообщил Олег Кулинич.

Председатель депутатской группы "Довира" также поинтересовался у представителя правительства, что делать тем громадам, которые имеют долги за газ перед предыдущим поставщиком, ведь таким громадам тоже необходимо отапливать школы, детсады и больницы. В свою очередь, сейчас тендеры просто не проходят из-за отсутствия участников, поскольку газоснабжающие компании не хотят поставлять газ в бюджетные учреждения даже по 30 грн за кубометр.

"Очень хорошо, что заключен меморандум между правительством, "Нафтогазом" и представителями местного самоуправления. Но по факту меморандум - это не закон и даже не подзаконный акт. Поэтому эту проблему лучше решать на законодательном уровне", - убежден депутат.

По его словам, необходимо либо выводить бюджетные учреждения из-под отдельных норм закона "О публичных закупках", в частности дать им возможность заключать договора с поставщиком "последней надежды", или повысить для них порог закупок, и эти изменения можно внести в законопроекте №5289, который требует рассмотреть депутатская группа "Довира".