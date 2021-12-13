"Довира" требует от правительства урегулировать вопрос льготного проезда автотранспортом

Депутатская группа "Довира" требует от Кабинета министров урегулирования на государственном уровне вопроса льготного проезда автотранспортом для участников АТО/ООС.

Об этом во время согласительного совета парламента заявил народный депутат, глава депутатской группы "Довира" Олег Кулинич.

"На сегодняшний день вообще отсутствует государственное финансирование и какое-либо регулирование этих льгот на центральном уровне. Сейчас есть разработанный проект постановления, которым предлагается передать все это на уровень ОТГ. Но это, прежде всего, государственная льгота, не говоря уже о том, что она очень ресурсная! Большинство ОТГ совсем не способны ее обеспечить, особенно на междугородные перевозки", - считает депутат.

По мнению Кулинича, территориальные общины не смогут отработать единый унифицированный подход по предоставлению льгот на междугородные перевозки.

Глава депутатской группы "Довира" также напомнил, что 14 декабря в Украине проходит день чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

"Когда государство официально чествует подвиг ликвидаторов и одновременно отменяет чернобыльцам ранее предоставленные льготы – это вызывает справедливое возмущение. Сейчас общественные чернобыльские организации обращают внимание на финансирование бесплатного санаторно-курортного лечения. В данном случае нужно установить социальную справедливость и урегулировать финансирование чернобыльцев по сравнению с другими категориями лиц", - убежден он.

По словам Кулинича, с 2017 года в Украине отсутствует единая государственная программа по решению комплекса вопросов по чернобыльцам, законопроекты по этой проблематике не рассматриваются.