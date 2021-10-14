Акция сторонников Саакашвили в Тбилиси завершилась мирно

Многотысячная акция сторонников оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) под лозунгом "Свободу Мише!" мирно завершилась в четверг на площади Свободы в Тбилиси.

Председатель партии ЕНД Никанор Мелия, обращаясь к участникам акции, заявил, что "сейчас главное мобилизовать все силы оппозиции на второй тур местных выборов 30 октября".

"Если власти сфальсифицируют эти выборы, то на улицы выйдет гораздо больше людей, чем сегодня", - сказал Мелия.

Он подчеркнул, что акция завершится мирно. "Власти ждут, что мы ошибемся и начнем куда-то врываться. Мы этого не сделаем и мирно вернемся в свои дома, а 30 октября дадим достойный ответ этим властям", - сказал Мелия.