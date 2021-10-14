Президент в День защитников и защитниц Украины почтил память погибших за независимость

Президент Украины Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины принял участие в церемонии почтения памяти погибших за независимость, которая состоялась на Михайловской площади в Киеве.

"Глава государства возложил цветы к Стене памяти погибших за нашу страну. Была объявлена минута молчания, после чего военный оркестр исполнил государственный гимн Украины. Воины почетного караула салютовали шестью залпами", - сообщает пресс-служба президента в четверг.

В церемонии также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Украины Андрей Таран, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

Кроме того, на Михайловской площади президенту продемонстрировали образцы современного вооружения и военной техники: средства разведки, средства управления и связи, ударные и огневые средства, в частности ракетный комплекс "Нептун", ПТРК "Стугна", многоцелевую роботизированную платформу Agema, многоцелевую роботизированную платформу с ударным модулем РСВК-М, беспилотную роботизированную платформу Scorpio-2, ударные беспилотные авиационные комплексы ST-35 "Гром" и Skyfist.