События

11:18 14.10.2021

Зеленский поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение военным ВСУ и премию по случаю Дня защитников и защитниц Украины

1 мин читать
Зеленский поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение военным ВСУ и премию по случаю Дня защитников и защитниц Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих и ветеранов войны".

"Этим документом глава государства поставил задачу Кабинету министров Украины безотлагательно принять меры по выплате в полном объеме надлежащего денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил Украины, а также их однократного премирования по случаю Дня защитников и защитниц Украины", - сообщила пресс-служба президента.

Также правительство должно внести до 31 декабря 2021 года на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на совершенствование системы денежного довольствия военнослужащих с учетом наилучшего опыта ведущих иностранных государств.

Кабмин должен ежеквартально информировать о реализации мероприятий по социальной защите ветеранов войны и семей погибших.

Кроме того, правительство совместно с областными администрациями и Киевской городской государственной администрацией должны обеспечить создание до конца 2023 года в каждой области региональных центров медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.

Теги: #всу #выплаты #премии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:34 13.10.2021
Выплаты хакерам-вымогателям превысили в мире в 2020 году $400 млн - Белый дом

Выплаты хакерам-вымогателям превысили в мире в 2020 году $400 млн - Белый дом

17:45 12.10.2021
Российские наемники обстреляли украинские позиции под Зайцевым, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники обстреляли украинские позиции под Зайцевым, потерь нет – штаб ООС

18:09 10.10.2021
Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили условия перемирия – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили условия перемирия – штаб ООС

18:35 08.10.2021
Российские наемники обстреляли 6 раз украинские позиции на Донбассе за минувшие сутки, ранен один боец – штаб ООС

Российские наемники обстреляли 6 раз украинские позиции на Донбассе за минувшие сутки, ранен один боец – штаб ООС

19:17 07.10.2021
Залужный предупредил, что не потерпит коррупцию в рядах ВСУ ни в каких проявлениях

Залужный предупредил, что не потерпит коррупцию в рядах ВСУ ни в каких проявлениях

17:17 05.10.2021
На Донбассе российские наемники один трижды нарушили режим прекращения огня, ранение получил боец ВСУ – штаб ООС

На Донбассе российские наемники один трижды нарушили режим прекращения огня, ранение получил боец ВСУ – штаб ООС

01:31 04.10.2021
В Швеции готовятся объявить Нобелевских лауреатов по медицине, физике, химии и литературе

В Швеции готовятся объявить Нобелевских лауреатов по медицине, физике, химии и литературе

17:28 02.10.2021
На Донбассе с начала суток получил осколочное ранение украинский военный, зафиксирован пролет БПЛА – штаб ООС

На Донбассе с начала суток получил осколочное ранение украинский военный, зафиксирован пролет БПЛА – штаб ООС

17:28 29.09.2021
Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Песок и Золотого-4– штаб ООС

Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Песок и Золотого-4– штаб ООС

12:07 29.09.2021
Почти 200 млн грн выплатят столичным педагогам к профессиональному празднику - КГГА

Почти 200 млн грн выплатят столичным педагогам к профессиональному празднику - КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 18 881 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровело 7 630 человек, 412 умерло – Минздрав

Российские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки, ранен украинский военнослужащий

Порошенко вместе с депутатами "Евросолидарности" и "Голоса" требовал возле Офиса генпрокурора встречи с Венедиктовой

Украинская делегация в ТКГ призвала РФ открыть КПВВ на Донбассе для получения пенсий и вакцинирования

Папа Римский открыл путь к беатификации одного из своих предшественников - Иоанна Павла I

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Запорожскую область

В Украине ожидается сухая погода, лишь в южных областях ночью местами небольшой дождь

Ученые нашли новый генотип вируса Хендра в Австралии

Скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов

Группа врачей создана в Грузии для наблюдения за состоянием здоровья объявившего голодовку Саакашвили

Президент в День защитников и защитниц Украины почтил память погибших за независимость

Внеочедное "евроинтеграционное" заседание Рады может состояться 21 октября - Стефанчук

Пожар на юге Тайваня унес жизни 25 человек, десятки пострадали

Президент Латвии получил положительный тест на COVID-19

Зеленский благодарит защитников и защитниц Украины за отвагу, героизм и самопожертвование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА