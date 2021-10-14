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08:51 14.10.2021

Часть команды поврежденного накануне судна ВМС ВСУ доставлена в пункт постоянной дислокации, корабль буксируется в Одессу

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Часть команды поврежденного накануне судна ВМС ВСУ доставлена в пункт постоянной дислокации, корабль буксируется в Одессу

Часть команды поврежденного накануне судна ВМС ВСУ в акватории Черного моря доставлена в пункт постоянной дислокации. Остальная команда и задействованные военные обеспечивают проведение мероприятий по борьбе за живучесть корабля, который буксируется в Одессу, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

"По состоянию на 8.30 14 октября 2021 - личный состав, не задействованный в мероприятиях по борьбе за живучесть (судна – ИФ), был доставлен в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие чувствуют себя хорошо", – сказано в сообщении на странице ВМС ВСУ в Фейсбук в четверг утром.

В ведомстве подчеркнули, что дополнительно задействован личный состав аварийно-спасательного отряда ВМС ВС Украины, который находится на корабле и обеспечивает проведение мероприятий по борьбе за живучесть.

"Сейчас осуществляется буксировка корабля в пункт базирования Одесса в сопровождении кораблей и катеров ВМС ВС Украины и казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба" Министерства инфраструктуры Украины.

Как сообщалось, в среду, 13 октября, в акватории Черного моря вследствие ухудшения погодных условий повреждение получило судно национального флота Украины.

По информации военных, с целью обеспечения проведения поисково-спасательных работ ВМС был развернут пункт управления поисково-спасательного обеспечения, налажено взаимодействие с казенным предприятием "Морская поисково-спасательная служба" Министерства инфраструктуры Украины, Государственной пограничной службой Украины, ГСЧС. К операции привлечены корабли и катера в количестве 8 единиц и 4 единицы воздушных судов.

 

Теги: #вмс #авария #море
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