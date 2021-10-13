ВАКС отказал жалобщикам на закрытие дела "Роттердам+"

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в среду отказала в удовлетворении жалоб на постановление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об очередном закрытии уголовного производства по делу "Роттердам +".

"Постановление может быть обжаловано в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда", – говорится в сообщении ВАКС.

Согласно ему, следственный судья ВАКС также закрыла производство по жалобе ОО "Центр противодействия коррупции" на это же постановление прокурора САП.

Полный текст постановления будет объявлен 19 октября 2021 в 16:00 в зале судебных заседаний в помещении ВАКС, уточняется в релизе.

Как сообщалось, в апреле 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на э/э для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определял цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

САП и НАБУ в 2019 году уведомили о подозрении ряд лиц, в частности, экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и сотрудников группы "ДТЭК".

С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие, однако расследование НАБУ продолжалось, а дело начало слушаться в судах.

Дело расследовалось с 2017 года. Производство по этому делу неоднократно останавливалось, оно закрывалось и возобновлялось путем отмены процессуального решения о закрытии. Решение прокурора САП о закрытии уголовного производства, в отношении которого было подано жалобы, является очередным таким решением.