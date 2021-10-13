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15:03 13.10.2021

Строительство сервисного центра компании Baykar Makina в Украине может начаться в ноябре - Таран

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Строительство сервисного центра компании Baykar Makina в Украине может начаться в ноябре - Таран

Строительство в Украине сервисного центра турецкой компании Baykar Makina, которая производит беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 для Вооруженных сил Украины, может начаться в ноябре текущего года, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Планируется построить за счет компании Байрактар у нас в Украине сервисный центр для обслуживания Байрактар, обучения, для их ремонта, и уже начались работы. Пока что у нас идут бюрократические процедуры относительно оформления земли, на которой будет строиться этот сервисный центр. Землю мы не передаем Байрактар, земля остается нашей украинской собственностью, входит к землям обороны, а сервисный центр строится за средства Байрактар", - сказал Таран журналистам в Киеве в среду.

Министр отметил, что строительство центра может начаться, возможно, даже в следующем месяце. "Я надеюсь, что в ближайшее время, возможно, даже в следующем месяце", - добавил Таран.

Как сообщалось, 14 сентября Таран на встрече с генеральным директором Baykar Makina Халуком Байрактаром рассмотрел возможность и перспективы размещения производства турецких беспилотных комплексов на территории Украины.

Ранее, в апреле, приобретенный у Турции ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 впервые совершил вылет в зону Операции Объединенных сил, во время которого обнаружил технику противника.

Теги: #baykar_makina #сервисный_центр
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