На КПВВ "Новотроицкое" заработал сервисный центр

На КПВВ в Новотроицком (Донецкая область) в среду, 16 декабря, открыли современный многофункциональный сервисный центр, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Сегодня здесь мы открываем второй современный многофункциональный сервисный центр. Работы начали в ноябре и уже через месяц завершили их. Теперь и на КПВВ в Новотроицком все граждане Украины, по обе стороны линии соприкосновения, смогут получить все социальные и административные услуги, юридическую помощь, здесь предусмотрены отделения Новой почты, "Сбербанка", комнаты матери и ребенка, аптека и магазин сопутствующих товаров "ОСТО", можно будет воспользоваться соцпрограммами, в том числе - медицинскими, такими как "Доступные лекарства" и другие", - отметил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Министр подчеркнул, что в следующем году на всех КПВВ будут оборудованы такие сервисные центры.

Также Резников отметил, что власти должны послать четкий сигнал, что Донбасс важен для Украины.

"Украина последовательно работает для людей, чтобы улучшить для них ситуацию. Но мы видим, что эти шаги украинской власти очень смущают представителей российских оккупационных администраций - они "защищают" население, держат в заложниках от украинских пенсий и социальных выплат. Мы осуждаем блокировки работы КПВВ со стороны РФ как на админгранице с Крымом, так и в Донецкой и Луганской областях. Мы понимаем, что люди и так находятся в заложниках оккупационных режимов", - подчеркнул он.

Резников напомнил также, что, несмотря на локдаун с 8 по 24 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда продолжат работать в штатном режиме.

Участие в открытии сервисного центра приняли Резников, глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и заместитель генерального консула Германии в Донецке Петер Герр.

Как сообщалось, 10 ноября с 8:00 в Донецкой и Луганской областях Украины начали работу семь КПВВ - пять действующих возобновили работу и еще два новых - в Счастье и Золотом, приступили к работе.